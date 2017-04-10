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國民黨魁選舉 傳估票首輪無人過關呈3強鼎立

2017-04-10  06:51

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選戰進行中，在有效黨員人數底定後，估票動作也已展開，據報導，國民黨中央最新一次的估票結果出爐，投票率可能在5成5至6成左右，但首輪投票可能無人能過關，要進入第二輪投票才能定勝負，且首輪可能發生洪秀柱、吳敦義及郝龍斌「三強鼎立」的局面。

《上報》報導，國民黨中央統計數字，具投票權黨員數達46萬5084人，較去年暴增12萬7733人，更比今年初黨中央所公布的黨員數22萬6783人，多出1倍以上。其中，遭到稀釋最嚴重的是黃復興票源，占有效票黨員數比例從1/3減到約1/4。

據報導，國民黨歷次黨主席選舉投票率約是3成，這次在競爭激烈之下，可能提高到5成 5以上，甚至超過6成。而截至目前，完全看不出有任何人第一輪可以過半的跡象。

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  • 國民黨主席選舉，傳黨中央估票，首輪投票可能呈 3強鼎立局面。圖為現任主席洪秀柱。（資料照，記者廖振輝攝）

    國民黨主席選舉，傳黨中央估票，首輪投票可能呈 3強鼎立局面。圖為現任主席洪秀柱。（資料照，記者廖振輝攝）

  • 國民黨主席選舉，傳黨中央估票，首輪投票可能呈 3強鼎立局面。圖為前副總統吳敦義。（資料照，記者何玉華攝）

    國民黨主席選舉，傳黨中央估票，首輪投票可能呈 3強鼎立局面。圖為前副總統吳敦義。（資料照，記者何玉華攝）

  • 國民黨主席選舉，傳黨中央估票，首輪投票可能呈 3強鼎立局面。圖為現任副主席郝龍斌。（資料照，記者周敏鴻攝）

    國民黨主席選舉，傳黨中央估票，首輪投票可能呈 3強鼎立局面。圖為現任副主席郝龍斌。（資料照，記者周敏鴻攝）

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相關關鍵字： 吳敦義 國民黨主席選舉 洪秀柱 郝龍斌 黃復興黨部
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