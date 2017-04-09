李明哲妻：掮客稱低調配合就會釋放李明哲

2017-04-09 22:24

〔記者邱燕玲／台北報導〕中國國台辦聲稱透過「有關團體」轉交民進黨前黨工李明哲親筆信給家屬。李明哲妻李凈瑜晚間回覆國台辦聲明表示，她在三月三十一日就已經發表過聲明，在她未當面見到李明哲之前，對於李明哲所發表的供辭與陳述，「我一概不予承認」。

李明哲妻李凈瑜回覆國台辦聲明如下：

四月七號，某位兩岸掮客帶來一份影印本，字跡確實為李明哲所書寫，但內容絕對是在「非自由意志」之下配合寫的。而這個管道也絕非正式管道。這封信絕對是廣東國安單位所發出，該單位為何不透過公開合法的管道處理，卻派遣兩岸掮客私下威脅利誘？

該位掮客一再對我表示，只要我乖乖低調配合，李明哲很快就會被釋放，只要坐上飛機飛往北京投訴，在廣東的電視台就會馬上播出李明哲的認罪影片。該掮客並對我強調，我應該把對方當作綁匪，對方也不談法治的。他手上救過二十幾條人命。他說：「你要我幫助你，就立刻取消飛北京。否則我就愛莫能助。」

我確信李明哲不是綁匪的肉票，不是人質，我也不相信北京中央政府會無法無天到這種程度，我不接受威脅利誘。廣東的國安單位為什麼如此害怕我們到北京投訴，想要一手遮天，阻止真相暴露嗎？

事隔三日的今天，在我即將啟程前往北京的前夕，國台辦才發出關於李明哲信函的訊息。為什麼先私下交付威脅不成，才公開宣布，這不符合一般的作業程序，這其中的陰謀何在？私下威脅放話不成，才公開斥責台灣人權團體的營救行為。我們家屬不得不保持高度的警戒與不安。

明天我仍然要抱著一顆希望而友善的心前往北京爭取人道探視。

我不是一個鬧事者，如果我要鬧事，前三天我拿到這封信時，就可以展開大肆攻擊。我的自制與善意希望北京政府可以理解。

最後，我相信中華人民共和國習近平主席會還我公道。祈天理永在！