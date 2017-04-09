雲林前瞻計畫「補破網」 綠委邀交通部官員踏勘
2017-04-09 22:46
斗六市民希望鐵路能高架化或地下化，拆除市區的平交道。（記者詹士弘攝）
〔記者詹士弘／雲林報導〕中央8千億元的前瞻計畫，眼看別縣市吃滿漢大餐，雲林有如「棄兒」，分不到一杯羹，為了讓雲林從計畫中「敗部復活」，立委劉建國明天約交通部官員到現場會勘，提新計畫要中央埋單。
立委劉建國服務處副主任林廉貴說，雲林縣交通基礎建設落後，至今鐵路沒有高架化或地下化，從北港連接土庫的快速道路78甲線爭取多年，至今沒有下文；高鐵虎尾站設站已營運一年多，聯外道路156線只拓寬至西螺吳厝，工程只做好一半。
為了替雲林爭取建設，劉建國將邀交通部官員到雲林現勘，了解台鐵行經斗六站時，鐵路能否由平面改為高架或地下，另包括古坑交流道有沒有機會立體化，以方便民眾上下福高。
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