詹啟賢花蓮拜票 「舊方法選主席就沒機會了」

2017-04-09 17:47

〔記者王錦義／花蓮報導〕前國民黨副主席詹啟賢今天下午到花蓮市拜票，前縣長謝深山及50多名支持者到場相挺。他批評說，國民黨若還是用人頭黨員、綁樁、請客吃飯、政治利益交換等舊方法選黨主席，國民黨怎麼可能還有機會、要如何獲得民眾的肯定跟認同，他強調：「改變就從這次黨主席選舉開始、從我開始」。

詹啟賢說，過去國民黨執政8年來，兩岸和平安定是個事實，在這個事實之下，台灣享受了很多經濟發展、繁榮、安定，但從民進黨上台後，兩岸關係沒有過去穩定，很多不確定性正在發生，衝擊到很多縣市觀光產業，尤其是花蓮，他這幾次到東部住在民宿，業者都跟他說：「住房率只剩下三成」阿里山、日月潭也都沒有人去了，兩岸投資、經濟往來都停滯了，但民進黨就是靠著多數優勢「狗吠火車」講都沒用。

「2018縣市首長沒有好好選，就沒有2020重返執政，沒有選贏2020，國民黨也就沒有了，中華民國存在也會有問題」詹啟賢說，國際關係險峻，國民黨扮演重要的角色，要為台灣多承擔一些責任，要做一個強而有力的在野黨，監督民進黨不把台灣帶向一個萬劫不復的地步，「2020要重新執政，把錯誤改正回來」這才是有作為、有責任的國民黨。

詹啟賢強調自己是：「講真話、做實事、能改革、願意承擔」的人，他有信心可在明年地方選舉上，整合、團結國民黨「幫每個地方候選人加分，而不是減分」不會成為候選人包袱，更有信心在2020年選贏總統大選，國民黨在立法院成為多數；百年的國民黨要改變，這次黨主席投票，要用理性、理智，不要因為某某人拜託、跟誰比較有關係、誰當選對自己比較方便有利等等舊思維去投票。