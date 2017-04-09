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吳敦義抵澎拉票 誓言率國民黨重返執政

2017-04-09  17:23

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕參選國民黨主席的前副總統吳敦義，今日再度抵澎與黨員座談拉票，重炮抨擊蔡英文政府清算鬥爭內行、治理國家拚經濟無能力，只要當選主席後，未來將帶領國民黨重返執政，重建廉能有效率親切勤快的政府。

吳敦義今日抵澎，在澎湖青年活動中心與黨員有約，會議開始先頒發聘書，前縣長王乾發出任澎湖競選總部執行主委、馬公市代會副主席許國政為執行長、前議長黃建築為後援會長、前立委林炳坤夫人張端美出任婦女後援會長，另還有五鄉一市後援會長，場面相當盛大。

針對蔡英文政府新近去蔣化、去中國化動作頻頻，引來吳敦義重砲抨擊，認為不能抹滅蔣介石對於台灣的貢獻，同時吳也對蔡政府一例一休形容為「萬事皆休」、同婚法案、海協會對於海基會都「已讀不回」，兩岸關線陷於緊張，相關觀光業及夜市百業蕭條，都可證明民進黨清算鬥爭內行，但對於治理國家拚經濟卻無能力。

只要國民黨能重返執政，吳敦義表示要重建廉能有效率、親切及勤快政府及議會、要讓國家富強民生安樂、建構公益和諧的社會及一中各表九二共識，重建兩岸和平發展，吳並進一步解釋所謂「一中各表」就是中國看到「一中」放心、台灣看到「各表」安心，套句台灣俗諺就是「一邊看兩字、互相別捉弄」。

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  • 前澎湖縣長王乾發，出任吳敦義澎湖競選總部執行主委。（記者劉禹慶攝）

    前澎湖縣長王乾發，出任吳敦義澎湖競選總部執行主委。（記者劉禹慶攝）

  • 吳敦義抵澎拉票，誓言率國民黨重返執政。（記者劉禹慶攝）

    吳敦義抵澎拉票，誓言率國民黨重返執政。（記者劉禹慶攝）

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