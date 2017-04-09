王定宇宣布選台南市長 陳亭妃、林俊憲這麼說
2017-04-09 17:10
〔記者王俊忠／台南報導〕對於立委王定宇今天宣布投入台南市長民進黨內初選，黨內同志立委林俊憲給予祝福，林說因為王定宇的決定，讓台南市民對台南未來發展方向，多了一個選項；立委陳亭妃也說尊重。
林俊憲一連兩天參與南區鹽埕天后宮的廟會活動，他說，自己沒有宣布或不宣布參選市長的問題，把目前的工作做好，用最強的意志力和行動力解決許多民眾以為沒有人有能力改變的沈痾，用實際的成績向民眾報告，才是他的風格。
林俊憲表示，例如昨天w飯店命案的偵辦檢察官寫文章投書媒體，檢察官注意到有立委在立院推動「容留吸毒罰則」，嘗試補起目前反毒的嚴重漏洞，那就是他推動的。能被看到與肯定，當然很高興，但就算沒被看見，對的事，一樣會積極去做。
陳亭妃表示，雖一直未正式宣布投入市長初選，之前她就一直勤跑基層、積極尋求市民認同。有眼尖民眾發現最近她在市區掛起全新的文宣看板，令人注目，因為新看板訴求「躍登首府」，且在初選過程首次與賴清德市長合照上看板，反映出賴清德位在高檔的政治行情。
陳亭妃指出，台南自古以來不論荷蘭、鄭氏、清領、日治都是台灣開發的重點城市，首府有首要政府之意，台南承繼開台四百年來先民的努力，為荷蘭、漢文化先民拓墾，也是原民西拉雅族的重要核心。除漢文化外，台南尚有早期舊石器時代的左鎮文化與西拉雅族文化（從北至南有佳里、麻豆、善化、新市四大社），並在日治時期發生著名的抗暴事件（玉井事件發源地），擁有深厚的歷史底蘊，也展現先民果敢、愛鄉愛土的精神，海納百川，最正港的多元城市。她認為要用區域治理的概念，以行動政府解決邊緣化的問題，找回一府、二鹿、三艋舺的光榮及驕傲，重新登上台灣首府的地位。
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