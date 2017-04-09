最新民調：綠營宜蘭縣長江聰淵較具挑戰實力

宜蘭市長江聰淵。（記者游明金攝）

2017-04-09 15:52

［記者游明金／宜蘭報導］山水民意研究公司最近完成宜蘭縣下屆縣長選舉參考民調，要爭取民進黨提名的宜蘭市長江聰淵、立委陳歐珀，江聰淵領先陳歐珀約8%，較具挑戰實力。陳歐珀說，對民調毫無所悉，離初選還那麼久時間，不管誰勝誰負都沒有意義。江聰淵指出，任何民調都只是參考，他還有很多不足，需要更努力、謙卑學習。

國民黨有前縣長呂國華、羅東鎮長林姿妙表態參選下屆縣長，一般認為林姿妙出線機率較高；民進黨選情分析也以林姿妙為對手。民進黨也有多人表態參選，但以陳歐珀、江聰淵較具挑戰實力，陳歐珀知名度高、佈局亦久，被認為實力堅強，但山水民調卻跌破眼鏡。

山水民調在3月下旬完成，「下屆宜蘭縣長你支持誰？」不管是江聰淵對林姿妙、或是陳歐珀對林姿妙，江、陳都落後林姿妙有段差距；陳歐珀落後林姿妙幅度更是讓人驚訝，比江聰淵多了8%；換言之，江贏了陳歐珀8%。民調結果顯示，如果對手是林姿妙，江聰淵比陳歐珀更具競爭實力。

民調顯示，江聰淵在3人的知名度最低僅有78%，陳歐珀高達95%、林姿妙也有90%，但不欣賞陳歐珀比例太高，達28點2%，黨內人士分析，這是陳的致命傷；不欣賞江聰淵13點6%、不欣賞林姿妙11點6%。另，知名度是江聰淵罩門，有22%不知道江是誰，但劣勢也可能轉化成優勢，一旦知名度提升，支持度也會增加。

至於落後林姿妙，民進黨認為只是暫時現象，民調裡國民黨只有一個林姿妙可選擇，但民進黨有江聰淵與陳歐珀可以參考，支持度會被瓜分，一旦完成整合確定提名人選，支持度就會拉升，不用過於擔心，黨部希望宜縣儘快完成下屆縣長選舉提名，提早展開整合工作。

陳歐珀說，他不知道這份民調，離黨內初選登記還那麼久，這種民調沒有意義，不會影響個人決定與規劃，從過去到現在，民進黨初選競爭都很激烈，但團結性與整合性比較強，這是民進黨特性，不管誰出線他都很有信心，最後假設不是提名他，他也願意當任何人的重要幹部，這局宜蘭不能輸一定要贏。

江聰淵指出，民調只是參考，也是鞭策與監督的動力，讓他能夠檢討反省、謙卑學習，離黨內初選還有一段時間，現在的民調並沒有決定性，他會繼續保持能量，做好宜蘭市政，勤走基層向各界請益，擴大服務層面，民進黨初選一定會有競爭，相互檢驗與成長是很正常的現象，最後也會攜手向前，團結打贏這場選戰。

「下屆宜蘭縣長你支持誰？」執行單位為山水民意研究股份有限公司，訪問日期：106.03.22～106.03.24，完成樣本共有1,075份。