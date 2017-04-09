最新民調：綠營宜蘭縣長江聰淵較具挑戰實力
宜蘭市長江聰淵。（記者游明金攝）
［記者游明金／宜蘭報導］山水民意研究公司最近完成宜蘭縣下屆縣長選舉參考民調，要爭取民進黨提名的宜蘭市長江聰淵、立委陳歐珀，江聰淵領先陳歐珀約8%，較具挑戰實力。陳歐珀說，對民調毫無所悉，離初選還那麼久時間，不管誰勝誰負都沒有意義。江聰淵指出，任何民調都只是參考，他還有很多不足，需要更努力、謙卑學習。
國民黨有前縣長呂國華、羅東鎮長林姿妙表態參選下屆縣長，一般認為林姿妙出線機率較高；民進黨選情分析也以林姿妙為對手。民進黨也有多人表態參選，但以陳歐珀、江聰淵較具挑戰實力，陳歐珀知名度高、佈局亦久，被認為實力堅強，但山水民調卻跌破眼鏡。
山水民調在3月下旬完成，「下屆宜蘭縣長你支持誰？」不管是江聰淵對林姿妙、或是陳歐珀對林姿妙，江、陳都落後林姿妙有段差距；陳歐珀落後林姿妙幅度更是讓人驚訝，比江聰淵多了8%；換言之，江贏了陳歐珀8%。民調結果顯示，如果對手是林姿妙，江聰淵比陳歐珀更具競爭實力。
民調顯示，江聰淵在3人的知名度最低僅有78%，陳歐珀高達95%、林姿妙也有90%，但不欣賞陳歐珀比例太高，達28點2%，黨內人士分析，這是陳的致命傷；不欣賞江聰淵13點6%、不欣賞林姿妙11點6%。另，知名度是江聰淵罩門，有22%不知道江是誰，但劣勢也可能轉化成優勢，一旦知名度提升，支持度也會增加。
至於落後林姿妙，民進黨認為只是暫時現象，民調裡國民黨只有一個林姿妙可選擇，但民進黨有江聰淵與陳歐珀可以參考，支持度會被瓜分，一旦完成整合確定提名人選，支持度就會拉升，不用過於擔心，黨部希望宜縣儘快完成下屆縣長選舉提名，提早展開整合工作。
陳歐珀說，他不知道這份民調，離黨內初選登記還那麼久，這種民調沒有意義，不會影響個人決定與規劃，從過去到現在，民進黨初選競爭都很激烈，但團結性與整合性比較強，這是民進黨特性，不管誰出線他都很有信心，最後假設不是提名他，他也願意當任何人的重要幹部，這局宜蘭不能輸一定要贏。
江聰淵指出，民調只是參考，也是鞭策與監督的動力，讓他能夠檢討反省、謙卑學習，離黨內初選還有一段時間，現在的民調並沒有決定性，他會繼續保持能量，做好宜蘭市政，勤走基層向各界請益，擴大服務層面，民進黨初選一定會有競爭，相互檢驗與成長是很正常的現象，最後也會攜手向前，團結打贏這場選戰。
「下屆宜蘭縣長你支持誰？」執行單位為山水民意研究股份有限公司，訪問日期：106.03.22～106.03.24，完成樣本共有1,075份。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 美媒列世界7大神秘處所 台灣國安局入列
- 台南市長綠營7搶1？王定宇宣布投入黨內初選
- 川習會落幕 外交部：樂見台美關係零意外
- 前瞻基建執行率 政院納獎懲標準
- 力挺王定宇 陳唐山：歐巴馬也是在參議員時選總統…
- 夜遊團首撞屍體 團長：可怕已無法形容
- 「蔣家第四代」蔣友青 昨低調完婚
- 《不可能的任務6》開拍！阿湯哥霸氣搭直升機飛抵現場
- 中國假牛閃崩 驚爆多家國銀曝險
- 不知大姊被通緝 妹妹謊報身份反被抓
- NBA》備戰季後賽 波總：接下來不會再輪休
- 提供大型重機摸獎 電玩店被彰化檢警送辦
- 醫訊》血友病不是血癌 病友化身勁風騎士
- 〈愛情軍師團〉4～5月徵文啟事
- 獨家》師大附中學生掛布條抗議 校方報警引爭議
- 恥骨刺五線譜不過癮 梁云菲第10個刺青上身
- 50歲珍娜傑克森才生子不久 驚傳與億萬富商老公離婚！
- 台塑︰週一汽柴油各調漲6角及7角
- NBA》西河被質疑刷數據 Kobe力挺：什麼蠢問題
- 驚！屏東枋寮沙灘 死魚綿延3公里
- 最懶大學生！寢室陽台曬衣褲 掛太久變鳥窩
- 只夾到2顆彈珠 男子怒砸娃娃機
- 帶走304條年輕生命 世越號內部照片曝光！
- 台江大道公生平安行腳 6日人來朝聖
- 玖壹壹校園開唱 春風笑不出來
- 吃不飽！支援公益路跑 員警自掏腰包買餐點
- 公立幼兒園搶破頭！ 中市新學年增870名額
- 高市一天確診2例屈公病 感染來自菲律賓、印尼
- 子瑜第2？台嫩男選秀掀國籍爭議 韓網友也嗆聲
- 自由廣場》給我台語正音
- 被GD嫌胖？CL性感比基尼照反擊
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Navy plans to build an upgraded version of corvette: source
- 山老鼠開怪手囂張盜林 檢方聲押3嫌、1人交保
- NBA》柯瑞左膝挫傷缺陣 與KD合體要再等等
- MLB》隊友傳球過高不要緊 金手套游擊照樣觸殺跑者（影音）
- 東華生創品牌 原味藝品曼谷展出
- 引進心裡的光！國際獅子會捐10萬美金助視障
- 歲修完就出包 中油林園廠又冒火了
- 迪士尼公主音樂會出包 贈原聲帶補償首場樂迷
- 壟斷調查 高通提異議 公平會打回票
- 美國名人賽》第3回合羅斯、賈西亞並列領先 霍夫曼退至第4
- 天候異常 台東縱谷梅樹產量銳減
- 膨餅、蛋堡吸獅迷 台南首週場均破5千
- 郭強生／【荼蘼九○】 一千零一夜
- 因應北韓局勢 美航母打擊群將赴朝鮮半島
標題：最新民調：綠營宜蘭縣長江聰淵較具挑戰實力
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email