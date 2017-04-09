| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
埃及教會驚傳爆炸 死傷逾50人
 首頁 > 政治

摔姿改圖成潮T？ 柯文哲：大家高興就好

2017-04-09  15:59

〔記者何世昌／台北報導〕台北田徑場為世大運田徑競賽項目場地，北市府斥資1億774萬餘元全面翻新，跑道也換上藍色新裝，並於4月4日取得國際田徑總會（IAAF）一級認證。台北市長柯文哲4月7日到場視察，並下場試跑；但柯不慎跌倒，姿勢引起網友改圖熱潮，還被設計成潮T販售，成為另類「網紅」。對此柯文哲今聯訪表示，大家高興就好。

媒體問柯，會不會想買一件來穿？柯果斷表示「不要！」；媒體追問，至於考慮向潮T廠商收取肖像權？柯則說，不用啦。

柯文哲摔倒後，網路爆發改圖風潮，人氣更勝熊讚。柯文哲笑稱，他也不是故意。至於是否有跌傷、瘀青？柯說，回去有吃藥，太太陳珮琪開藥給他，但沒有瘀青。

另外，世大運近期推出新廣告「台北我的主場」頗受好評；但網路媒體報導，13年前的「Nike Anytime隨時系列」早已用過類似橋段，暗示世大運廣告是「受到啟發」。

柯文哲回應，有時候硬要穿鑿赴會，實在「太那個⋯」；他強調，世大運團隊有成立品牌委員會來把關劇本，應該不會故意抄襲。

相關影音

廣告
  • 日前視察台北田徑場，下場試跑摔倒後，網路爆發改圖風潮，對此，柯文哲（見圖）表示大家高興就好。（記者簡榮豐攝）

    日前視察台北田徑場，下場試跑摔倒後，網路爆發改圖風潮，對此，柯文哲（見圖）表示大家高興就好。（記者簡榮豐攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 世大運 摔跤 柯文哲
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
好下飯✧泰式椒麻雞
吃甜點✧櫻花小泡芙
泡拿鐵有黃金比例？
漂亮太陽蛋怎麼煎？
轉寄

標題：摔姿改圖成潮T？ 柯文哲：大家高興就好


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月9日‧星期日‧丁酉年三月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.