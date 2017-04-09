摔姿改圖成潮T？ 柯文哲：大家高興就好

2017-04-09 15:59

〔記者何世昌／台北報導〕台北田徑場為世大運田徑競賽項目場地，北市府斥資1億774萬餘元全面翻新，跑道也換上藍色新裝，並於4月4日取得國際田徑總會（IAAF）一級認證。台北市長柯文哲4月7日到場視察，並下場試跑；但柯不慎跌倒，姿勢引起網友改圖熱潮，還被設計成潮T販售，成為另類「網紅」。對此柯文哲今聯訪表示，大家高興就好。

媒體問柯，會不會想買一件來穿？柯果斷表示「不要！」；媒體追問，至於考慮向潮T廠商收取肖像權？柯則說，不用啦。

柯文哲摔倒後，網路爆發改圖風潮，人氣更勝熊讚。柯文哲笑稱，他也不是故意。至於是否有跌傷、瘀青？柯說，回去有吃藥，太太陳珮琪開藥給他，但沒有瘀青。

另外，世大運近期推出新廣告「台北我的主場」頗受好評；但網路媒體報導，13年前的「Nike Anytime隨時系列」早已用過類似橋段，暗示世大運廣告是「受到啟發」。

柯文哲回應，有時候硬要穿鑿赴會，實在「太那個⋯」；他強調，世大運團隊有成立品牌委員會來把關劇本，應該不會故意抄襲。

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