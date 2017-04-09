66架高教機115年成軍 F5戰機將全數汰除
2017-04-09 15:39
空軍官員透露，高教機生產完成後，將全數部署在空軍台東志航基地，並優先將老舊的F5戰機汰換。（資料照，記者羅沛德攝）
〔記者羅添斌／台北報導〕空軍高級教練機生產計畫已經在日前展開，空軍官員今天透露，高教機生產完成後，將全數部署在空軍台東志航基地，並優先將老舊的F5戰機汰換，66架高教機預計在115年6月前交機成軍，屆時F5戰機就可全數汰除。
空軍高教機將生產66架，總經費為686億元台幣，空軍官員今天說，高教機在交機後，將會部署在台東志航基地，並且優先汰換志航基地部訓機機隊的F5戰機，第二階段則是要汰換空軍官校岡山基地擔任高級組飛行訓練任務的AT-3教練機。
官員表示，目前空軍官校高級組的施訓是在岡山基地實施，部隊訓練任務則是在台東志航基地實施，未來則是規劃將高級組訓練任務及部隊訓練任務，統一在志航基地施訓。
他並且指出，服役多年的F5戰機，服役年限為民國117年，依據空軍規劃，在66架高教機全數於115年交機成軍後，F5戰機就可提前2年除役，全數由高教機來取代。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 美媒列世界7大神秘處所 台灣國安局入列
- 台南市長綠營7搶1？王定宇宣布投入黨內初選
- 川習會落幕 外交部：樂見台美關係零意外
- 前瞻基建執行率 政院納獎懲標準
- 力挺王定宇 陳唐山：歐巴馬也是在參議員時選總統…
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 夜遊團首撞屍體 團長：可怕已無法形容
- 「蔣家第四代」蔣友青 昨低調完婚
- 《不可能的任務6》開拍！阿湯哥霸氣搭直升機飛抵現場
- 中國假牛閃崩 驚爆多家國銀曝險
- 不知大姊被通緝 妹妹謊報身份反被抓
- NBA》備戰季後賽 波總：接下來不會再輪休
- 提供大型重機摸獎 電玩店被彰化檢警送辦
- 醫訊》血友病不是血癌 病友化身勁風騎士
- 〈愛情軍師團〉4～5月徵文啟事
- 獨家》師大附中學生掛布條抗議 校方報警引爭議
- 恥骨刺五線譜不過癮 梁云菲第10個刺青上身
- 50歲珍娜傑克森才生子不久 驚傳與億萬富商老公離婚！
- 台塑︰週一汽柴油各調漲6角及7角
- NBA》西河被質疑刷數據 Kobe力挺：什麼蠢問題
- 驚！屏東枋寮沙灘 死魚綿延3公里
- 最懶大學生！寢室陽台曬衣褲 掛太久變鳥窩
- 只夾到2顆彈珠 男子怒砸娃娃機
- 帶走304條年輕生命 世越號內部照片曝光！
- 台江大道公生平安行腳 6日人來朝聖
- 玖壹壹校園開唱 春風笑不出來
- 吃不飽！支援公益路跑 員警自掏腰包買餐點
- 公立幼兒園搶破頭！ 中市新學年增870名額
- 高市一天確診2例屈公病 感染來自菲律賓、印尼
- 子瑜第2？台嫩男選秀掀國籍爭議 韓網友也嗆聲
- 自由廣場》給我台語正音
- 被GD嫌胖？CL性感比基尼照反擊
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Navy plans to build an upgraded version of corvette: source
- 山老鼠開怪手囂張盜林 檢方聲押3嫌、1人交保
- NBA》柯瑞左膝挫傷缺陣 與KD合體要再等等
- MLB》隊友傳球過高不要緊 金手套游擊照樣觸殺跑者（影音）
- 東華生創品牌 原味藝品曼谷展出
- 引進心裡的光！國際獅子會捐10萬美金助視障
- 歲修完就出包 中油林園廠又冒火了
- 迪士尼公主音樂會出包 贈原聲帶補償首場樂迷
- 壟斷調查 高通提異議 公平會打回票
- 美國名人賽》第3回合羅斯、賈西亞並列領先 霍夫曼退至第4
- 天候異常 台東縱谷梅樹產量銳減
- 膨餅、蛋堡吸獅迷 台南首週場均破5千
- 郭強生／【荼蘼九○】 一千零一夜
- 因應北韓局勢 美航母打擊群將赴朝鮮半島
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：66架高教機115年成軍 F5戰機將全數汰除
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分