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66架高教機115年成軍 F5戰機將全數汰除

空軍官員透露，高教機生產完成後，將全數部署在空軍台東志航基地，並優先將老舊的F5戰機汰換。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-04-09  15:39

〔記者羅添斌／台北報導〕空軍高級教練機生產計畫已經在日前展開，空軍官員今天透露，高教機生產完成後，將全數部署在空軍台東志航基地，並優先將老舊的F5戰機汰換，66架高教機預計在115年6月前交機成軍，屆時F5戰機就可全數汰除。

空軍高教機將生產66架，總經費為686億元台幣，空軍官員今天說，高教機在交機後，將會部署在台東志航基地，並且優先汰換志航基地部訓機機隊的F5戰機，第二階段則是要汰換空軍官校岡山基地擔任高級組飛行訓練任務的AT-3教練機。

官員表示，目前空軍官校高級組的施訓是在岡山基地實施，部隊訓練任務則是在台東志航基地實施，未來則是規劃將高級組訓練任務及部隊訓練任務，統一在志航基地施訓。

他並且指出，服役多年的F5戰機，服役年限為民國117年，依據空軍規劃，在66架高教機全數於115年交機成軍後，F5戰機就可提前2年除役，全數由高教機來取代。

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  • 空軍高級教練機生產計畫已經在日前展開，空軍官員今天透露，高教機生產完成後，將全數部署在空軍台東志航基地。圖為空軍台東志航基地。（資料照，記者游太郎攝）

    空軍高級教練機生產計畫已經在日前展開，空軍官員今天透露，高教機生產完成後，將全數部署在空軍台東志航基地。圖為空軍台東志航基地。（資料照，記者游太郎攝）

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