連任對賴神差10萬票？柯P：假設性題目不需思考

台北市長柯文哲9日出席新新聞社慶專題演講，演講前接受媒體訪問。（記者簡榮豐攝）

2017-04-09 15:33

〔記者何世昌／台北報導〕政治週刊《新新聞》舉行系列社慶演講，今天下午邀請台北市長柯文哲談政治文化。柯文哲於活動前聯訪直指，台南市長賴清德參選台北市長等相關問題是假設性提目，不需花時間思考；至於立法院換地案是否通過議會？柯說，會逐一與各黨團報告，盡量說服。

演講開始前，媒體問柯，社慶系列演講上一場主講人是台南市長賴清德；而曾經擔任柯文哲2014年競選總幹事的姚立明預測，2018若是柯文哲對上賴清德，兩人的差距恐不到10萬票。對此，柯文哲回應，假設性的題目不需要花費時間思考。

媒體追問，若賴清德不選台北市長，會否感到鬆一口氣？但柯文哲沒有回應。媒體又問，柯接受電視專訪時曾自爆，賴清德他不會競選台北市長，據他所知，現在的情況有無不同？柯文哲不耐反問，唉唷，你們是沒有其他事情做？

此外，台北市議會明天開議，由於立法院換地案是本次會期的重點之一，媒體也關心。柯文哲說，我們是有決定我們會先去得個黨團報告一遍，先從國民黨、民進黨，再來其他黨團；另也可能安排市議會專案報告，盡量先試著說服大家。

媒體追問，往年黨團報告順序是「先綠、再藍」，但今年似乎與往年不同？柯文哲則稱，這是由副市長鄧家基安排，時間上也是看各黨團方便，詳情他不清楚。

另有媒體質疑，立法院換地案是「蛋黃換蛋白」。柯文哲回應，「不會啦，我跟你講，南港那個一定會長得很快，會跟20年前的信義區一樣。」

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