柯P永不放棄？ 跌倒潮T搞笑上市
2017-04-09 16:32
日前柯P視察台北田徑場，體驗新跑道時卻跌倒，引發網友一系列改圖，現在甚至有商家推出創意潮T。（衣服圖擷取自「創八製衣」臉書粉絲團）
〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲前天視察世大運田徑場場館整建結果，卻在試跑時重心不穩不慎「跌個狗吃屎」，因此這幾天各種幽默改圖在網路上瘋傳，網友創意惡搞柯文哲跌倒照，還有網友自製「柯P跌倒產生器」，想要什麼姿勢都可以。現在更有業者嗅出商機，順勢推出「柯P跌倒潮T」，一同宣傳「永不放棄」的精神。
有成衣業者昨天於臉書發文宣布，表示新作品上市囉，「柯P Never give up 永不放棄。即使跌倒了，也要站起來！！！」。圖案則是柯文哲爆摔跌倒吃土的樣子，此外還幽默的配上英文「Never give up」，讓柯P跌倒的動作一秒變成「潮」味十足的T恤。
而T恤照片被網友上傳至PTT後，許多網友也紛紛留言表示，「推！弄成黑白色滿好看的耶」、「可惡 想買...」、「推～柯p就是潮」、「柯P就是狂」、「昨天跌倒今天就有衣服」、「圖蠻好看的耶！」。
柯P「永不放棄」跌倒潮T。（圖擷取自「創八製衣」臉書粉絲團）
柯P「永不放棄」跌倒潮T實穿照。（圖擷取自「創八製衣」臉書粉絲團）
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