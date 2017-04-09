將缺席黨團政見會？ 傳因洪秀柱民調領先

2017-04-09 14:42

〔即時新聞／綜合報導〕立法院國民黨團明天將舉辦黨主席參選人政見發表座談會，而今早宣布競選連任的黨主席洪秀柱日前明確表態不會參加，傳出洪秀柱不參加的原因，是因為黨內民調領先。洪辦則強調，黨已規劃兩場電視政見會，洪尊重黨機制，並非怯戰。

綜合媒體報導，因國民黨民調顯示洪秀柱領先，因此傳出洪決定不出席黨團舉辦政見座談會，也不理會其他參選人動向。對此，但洪辦發言人馮怡超澄清，指出正式登記後才會有真正候選人，且黨中央已規劃4月29日、5月6日兩場電視政見辯論會，因此，洪秀柱主張按照黨的機制比較好。

黨團政見會除了讓參選人闡述理念，也將由立委孔文吉、李彥秀、蔣萬安、林為洲、江啟臣、陳宜民，針對兩岸路線、黨內革新、青年培育、立院角色、反應民意及選後團結等六大面向提問