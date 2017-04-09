傳抗議學生被警帶走 校方：絕無此事
台灣師範大學附屬高級中學今天慶祝70周年校慶，有學生抗議在司令台掛白布條抗議，學生被警察帶走。（讀者提供）
〔記者張議晨／台北報導〕台北市師大附中今上午慶祝70週年校慶，但有不滿校方領導風格的學生，趁校慶典禮進行途中切斷電源，並懸掛白布條抗議，外傳校方直接報警並要求警方將抗議學生帶走，不過，校方澄清，事件發生後是先通知家長，由於學生有毀損公物的行為，才會報警處理，但學生都是在家長陪同下接受警方詢問，絕無被警方帶走。
據了解，今上午2名學生趁校慶典禮進行途中，先切斷司令台電源讓麥克風「失聲」，並將兩幅寫著「校方雖猖獗、附中魂不滅」的白布條從司令台上方丟下，表達對校方的不滿。但卻謠傳校方因此報警入內抓人，引起師大附中學生不滿。
對此，台師大附中秘書陳玲玲駁斥「警方帶走學生」的說法。她指出，當時貴賓致詞時時麥克風突然失聲，工作人員到機電房處理時卻發現門鎖無法打開，且門鎖有被更換過的痕跡，考量校慶正在進行，加上機房無法進入，不清楚內部有無出現可疑人士在內，擔憂危及到校園安全，才會報警處理。
陳玲玲解釋，警方到場後先在機電房採證，「且當下並沒認為機房遭破壞與抗議學生有關」，直到有2名學生自司令台頂樓下來，經教官與輔導老師跟學生懇談，才承認是他們所為。
至於外傳學生遭警方帶走，陳玲玲則說，因2名同學都是在校學生，事件發生後立即通知家長才再通知警方，且警方與學生談話時，一旁也有家長在旁陪同，絕無學生被警方帶走的情事發生，且結束詢問後，2名學生也重回校慶活動。
（2017-04-09 15:47更新）
台灣師範大學附屬高級中學今天慶祝70周年校慶，有學生抗議在司令台掛白布條抗議，指稱：「校方雖猖獗、附中魂不滅」（讀者提供）
台灣師範大學附屬高級中學今天慶祝70周年校慶，有學生抗議在司令台掛白布條抗議，指稱：「校方雖猖獗、附中魂不滅」（讀者提供）
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