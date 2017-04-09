跌倒受傷？ 柯文哲：吃了很多藥
2017-04-09 13:53
〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲前天到世大運場館台北田徑場視察，下場試跑卻不慎跌倒，「仆街」姿勢引起各界矚目。他今日出席新新聞社慶進行專題演講時，透露自己回家有吃很多藥。
柯文哲表示，太太陳佩琪開了很多藥給他吃，但柯P沒有講自己到底是哪裡受傷，連說「還好啦還好啦」，似乎不想讓外界擔心。
相關影音 從48秒開始
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 台南市長綠營7搶1？王定宇宣布投入黨內初選
- 慈湖「謁靈」？網友：參觀變「觀落陰」
- 綠營台南市長選戰 顏純左轟立委帶職參選
- 批黨醬缸、訴諸青年 洪秀柱爭黨魁連任
- 郝龍斌至高雄發表政見 籲抵制會抹黑他人的候選人
網友回應
熱門新聞
- 夜遊團首撞屍體 團長：可怕已無法形容
- 「蔣家第四代」蔣友青 昨低調完婚
- 台江大道公生平安行腳 6日人來朝聖
- 克蕭的舊愛 殷仔的新歡
- 玩寶可夢防景點自殺 日本數據是這樣解讀
- 自由廣場》電音趴與新南向
- 川習會後台美關係展望》美豬議題 我須及早因應
- 「貿易談判百日計畫」中方允降低對美順差
- 中企作假帳史 美股爆完換港股
- 恥骨刺五線譜不過癮 梁云菲第10個刺青上身
- 馬航班機降落意外 衝出跑道機身觸地
- 驚！屏東枋寮沙灘 死魚綿延3公里
- 黑鮪魚來了！ 東港漁船抓到
- 竹縣健康產業園區 鄰促退縮綠化
- 醫訊》替罕病童辦派對 醫師陪護讓親子同歡
- 豬哥亮憂病情 爭取留院-女兒抬槓配音樂 從早聽到晚
- 《備用24年》曾文淨水場啟用 日供水2萬噸
- 大福彩》頭獎摃龜
- 爭搶大同寶寶 被爆中資背後奪國安資訊系統
- 比勝投更快樂 殷仔安打啦
- 佐佐木希要出嫁？諧星男友直播默認
- 膨餅、蛋堡吸獅迷 台南首週場均破5千
- 柯P酸國發會：亞洲矽谷不是蓋大樓
- NBA》柯瑞左膝挫傷缺陣 與KD合體要再等等
- 《不可能的任務6》開拍！阿湯哥霸氣搭直升機飛抵現場
- 蔡振南 人要活得尊嚴
- MLB》田中將大首勝難求 洋基還傷了明星捕手
- 自由廣場》長照有個失智破洞
- 喝酒挨罵 少女作勢跳樓 警窗邊拉回一命
- 最低速限70公里 雪隧烏龜車 明開抓
- 生3女遭酸「無兒送終」 他高EQ回應
- 〈婚姻幸福學〉已婚前輩瘋狂追求 為何總引來爛桃花
- 蔗總「相信野球」╱朱元勤再見安 猿連勝不持「9」
- 永貞宮南下進香 將請回3尊媽祖繞境頭份祈福
- 安檢X光赫見男版貞子？中國大叔嚇壞民警
- 阿飛20歲生日 洪總獻唱誇超齡
- NBA》快艇先發得分全上雙 宰馬刺收5連勝
- 網球》在邁阿密遭噓 壞小子盼回澳洲獲支持
- 台灣陰宅大亨 前進中國發展「黑色」產業
- NBA》MVP之爭延燒到季後 火箭首輪對雷霆
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：跌倒受傷？ 柯文哲：吃了很多藥
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分