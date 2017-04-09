跌倒受傷？ 柯文哲：吃了很多藥

2017-04-09 13:53

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲前天到世大運場館台北田徑場視察，下場試跑卻不慎跌倒，「仆街」姿勢引起各界矚目。他今日出席新新聞社慶進行專題演講時，透露自己回家有吃很多藥。

柯文哲表示，太太陳佩琪開了很多藥給他吃，但柯P沒有講自己到底是哪裡受傷，連說「還好啦還好啦」，似乎不想讓外界擔心。

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