前瞻建設公聽會明起跑 新北籲資訊公開透明
立法院將於明天開始舉行6場「前瞻基礎建設特別條例公聽會」，新北市政府呼籲資訊公開透明。圖為「前瞻基礎建設計劃」預算新北市獲得核定的淡海輕軌。（記者賴筱桐攝）
〔記者賴筱桐／新北報導〕立法院將於明天開始舉行6場「前瞻基礎建設特別條例公聽會」，日前因爭取前瞻建設經費不順利、與中央隔空交火的新北市政府表示，其中4場公聽會已收到邀請，確定由局長參加，對於「競爭型預算」將努力爭取，希望未來有更明確的審核項目及評斷標準，資訊公開透明。
立法院經濟委員會明天起將在立法院舉辦6場「前瞻基礎建設特別條例公聽會」，邀請專家學者及政府官員與會，但不開放旁聽。
新北市政府發言人張其強表示，「雖然名次可能已經內定，但新北市仍會全力以赴，爭取最好的分數」。6場公聽會不論是否可以順利入場，市府相關局處首長都會到立法院爭取發言機會，最後一場綜合議題，不排除由副市長領軍。
張其強指出，目前包括預算金額最高、爭議最大的軌道建設，以及數位、城鄉和綜合議題等4場公聽會，新北市政府皆已收到邀請，確定由局長參加，至於明天第1場綠能及第2場水環境建設，可能因名額有限，仍在積極爭取中，希望新北市籍立法委員都能到場，和市府一起努力爭取市民權益。
根據行政院公布的「前瞻基礎建設計劃」已核定預算，新北市只有捷運三鶯線、淡海輕軌及安坑輕軌名列其中。張其強說，這3項計畫都已在施工，甚至明年就要完工，預算也在行政院年度預算中，整個前瞻基礎建設計畫新北市獲得部份，「根本一件都沒有，預算分配是0」，連通過中央可行性研究評估的萬大樹林線、汐止民生線以及環狀線第二階段都未列入，顯然是拋棄專業、政治考量。
張其強表示，前瞻計畫除了已核定的預算外，包括水環境、數位及城鄉建設等，仍有大部分金額列為「競爭型預算」，將由各縣市依項目各自提出計畫爭取經費，新北市政府仍會做好所有準備，但希望能夠有更明確的審核項目及評斷標準。他形容，「就像參加考試一樣，總要我們知道，考的是國文還是英文，申論題佔多少，選擇題又是多少，更重要的是，大家的標準都要一樣，資訊也都要公開透明」。
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