郝龍斌至高雄發表政見 籲抵制會抹黑他人的候選人

2017-04-09 13:15

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨副主席郝龍斌上午表示，他非常痛恨抹黑文化，這會讓外界感覺國民黨不團結，希望黨員團結起來，抵制會抹黑他人的候選人。

郝龍斌上午南下高雄舉行巡迴政見發表會，吸引大批黨員與支持者參與，其中包括不少年輕男女，國民黨不分區立委陳宜民、高市議員劉德林也出席。

郝龍斌強調，如果當選黨主席，他一定會傾聽民意、落實民意與他自己承諾的事，對於民眾不喜歡、厭煩的事物，當然就要阻止。

他同時批評民進黨政府，在美豬、核食、兩岸、年金等諸多議題上拿捏失序，根本不理會民意，跟選前態度截然不同﹔他舉年金議題為例，認為黨主席就該帶著群眾上街頭，讓政府瞭解基層心聲與實際處境。

郝龍斌也特別提到自己被質疑曾加入新黨、以及曾在民進黨政府服務的經歷，他澄清當初加入新黨，是因為前主席李登輝傾向台獨，在民進黨政府擔任環保署長，則是認為土地不分藍綠、環保沒有政治。

郝龍斌也痛斥近來頻遭抹黑，批判這樣的選舉文化會讓外界觀感差、以為國民黨不團結，他向黨員高分貝喊話，別投給會抹黑他人的候選人。