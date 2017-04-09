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黃國昌要她放棄一中 洪秀柱嗆：先去當兵

2017-04-09  13:22

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量立委黃國昌日前在臉書上，呼籲國民黨主席洪秀柱「放棄一中原則」，柱柱姐今日對此表示，「一中」指的就是中華民國，主權及於中國大陸，還猛嗆黃國昌「要不要重新當個兵啊？」

洪秀柱指出，黃國昌是中華民國立委，如果不認同憲法，那就應該去提案修憲。不過她也質疑，黃國昌是否有能力將修憲引導到他想要的方向上。洪秀柱還說，如果想要保護中華民國，就應該要去接受軍事訓練，似乎在反諷黃國昌因體檢事宜沒有當兵的往事。

洪秀柱強調，目前汐止的罷免黃國昌運動，已經如火如荼地在進行，希望黃好好面對，她也不忘提醒民眾趕快加入。

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  • 時代力量立委黃國昌呼籲國民黨放棄「一中」，國民黨主席洪秀柱今日回嗆「「要不要重新當個兵？」（記者朱沛雄攝）

    時代力量立委黃國昌呼籲國民黨放棄「一中」，國民黨主席洪秀柱今日回嗆「「要不要重新當個兵？」（記者朱沛雄攝）

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