台南讓藍好傷心？綠委：誰叫你盡派李全教這種人

2017-04-09 13:21

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席參選人詹啟賢昨提到，全國最讓藍營傷心的縣市，就是台南。對此，民進黨立委林俊憲今反嗆，「怎麼不自己檢討檢討，國民黨在台南盡是派李全教這種人？」

林俊憲今於臉書分享本報新聞，並撰文直指詹啟賢「倒果為因」，怎不自己好好檢討，國民黨在台南派出的盡是李全教這種因涉賄被拔掉議員、議長資格的人，「要不然你要台南人支持李全教喔？」

詹啟賢昨下午至台南南區的大林新城拜票時感嘆地說，當年40多歲的他剛返國時，國民黨在台南縣市政府、議會，不僅「獨領風騒」，也為民眾做了不少有意義的事。沒想到幾年後，卻局勢大逆轉，藍營不只喪失台南縣市執政機會，無法完全主導議會，甚至在中央也沒立委，「整個台灣，最讓人傷心的就是台南！」