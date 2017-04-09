批黨醬缸、訴諸青年 洪秀柱爭黨魁連任

洪秀柱9日宣佈參選國民黨主席。（記者朱沛雄攝）

2017-04-09 12:06

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席洪秀柱今早宣布，投入國民黨主席選舉，這場參選記者會上以青年人為訴求，並無任何黨內大老到場，洪秀柱強調，國民黨由盛轉衰是因失去了黨德、黨魂，她更重批黨內醬缸文化，指出過去位居要職的從政菁英，專注權力利益分配，迷惑於派系樁腳的攏絡，才淪為年輕人眼中必須打倒的反改革者。

在中常會上與中常委勢如水火的國民黨主席洪秀柱，在上週國民黨中興會報上正式請假投入黨魁選舉，今早在「孫運璿科技．人文紀念館」舉辦記者會召開參選記者會，洪陣營改走青年路線，由黨內青年站台，除了挺洪立場鮮明的國民黨副主席陳鎮湘和黨職幹部之外，並無大老出面力挺。

記者會主持人唐慧琳稱，洪秀柱可以和前行政院長孫運璿相提並論，洪也在致詞時強調，國民黨之所以能創建「這個國家」，並且引領衝破逆境、締造奇蹟，就是因為有無數像孫運璿一樣的同志，立下最值得效法的典範與標竿，「反思本黨的處境，能無愧乎？」

洪秀柱指出，國民黨為何由盛而衰，逐漸走向頹敗，一是失去了無私奉獻、忠黨愛國的創黨理念與價值，就是黨德、黨魂，沒有看重黨魂傳承，這才是國民黨的「黨產」，未來她將設置「黨產銀行」，傳承國民黨的精神，讓國民黨成為一個有品牌且令人看得起的政黨。

洪秀柱也批，國民黨過去有些位居要職的從政菁英，沒有為黨開大門、走大路，給年輕世代實現抱負的舞台，沉溺於過去成就，專注於權力利益分配，迷惑於派系樁腳攏絡，忽略了政黨必須勇於革新，拋棄舊思維，而非是故步自封，淪為年輕人眼中必須打倒的反改革者。

洪秀柱表示，她短短1年的任期無法完成使命，未來4年才是決戰時刻，才能實現改革工程，她將快速回應社會，洗刷「恐龍」政黨的污名，用活力創新取代保守大老文化，同時組成以敢戰、能戰、願戰的年輕戰鬥團隊。

洪秀柱強調，國民黨沉淪等於國家沉淪，成功再起才是中華民國希望所繫，蔡英文政府的路線，只會對台灣帶來困境，「但在這樣的困境之中，誰才有勇氣、毅力與無私無我的信念，能和廣大群眾一同迎接挑戰？」、「我們是要團結在利益分配與和陳腐的醬缸文化之下？還是必須承繼先人的理想，為黨的榮耀與國家利益，無畏犧牲，真誠奉獻？」

相關影音

洪秀柱9日宣佈參選國民黨主席。（記者朱沛雄攝）