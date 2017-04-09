批黨醬缸、訴諸青年 洪秀柱爭黨魁連任
洪秀柱9日宣佈參選國民黨主席。（記者朱沛雄攝）
〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席洪秀柱今早宣布，投入國民黨主席選舉，這場參選記者會上以青年人為訴求，並無任何黨內大老到場，洪秀柱強調，國民黨由盛轉衰是因失去了黨德、黨魂，她更重批黨內醬缸文化，指出過去位居要職的從政菁英，專注權力利益分配，迷惑於派系樁腳的攏絡，才淪為年輕人眼中必須打倒的反改革者。
在中常會上與中常委勢如水火的國民黨主席洪秀柱，在上週國民黨中興會報上正式請假投入黨魁選舉，今早在「孫運璿科技．人文紀念館」舉辦記者會召開參選記者會，洪陣營改走青年路線，由黨內青年站台，除了挺洪立場鮮明的國民黨副主席陳鎮湘和黨職幹部之外，並無大老出面力挺。
記者會主持人唐慧琳稱，洪秀柱可以和前行政院長孫運璿相提並論，洪也在致詞時強調，國民黨之所以能創建「這個國家」，並且引領衝破逆境、締造奇蹟，就是因為有無數像孫運璿一樣的同志，立下最值得效法的典範與標竿，「反思本黨的處境，能無愧乎？」
洪秀柱指出，國民黨為何由盛而衰，逐漸走向頹敗，一是失去了無私奉獻、忠黨愛國的創黨理念與價值，就是黨德、黨魂，沒有看重黨魂傳承，這才是國民黨的「黨產」，未來她將設置「黨產銀行」，傳承國民黨的精神，讓國民黨成為一個有品牌且令人看得起的政黨。
洪秀柱也批，國民黨過去有些位居要職的從政菁英，沒有為黨開大門、走大路，給年輕世代實現抱負的舞台，沉溺於過去成就，專注於權力利益分配，迷惑於派系樁腳攏絡，忽略了政黨必須勇於革新，拋棄舊思維，而非是故步自封，淪為年輕人眼中必須打倒的反改革者。
洪秀柱表示，她短短1年的任期無法完成使命，未來4年才是決戰時刻，才能實現改革工程，她將快速回應社會，洗刷「恐龍」政黨的污名，用活力創新取代保守大老文化，同時組成以敢戰、能戰、願戰的年輕戰鬥團隊。
洪秀柱強調，國民黨沉淪等於國家沉淪，成功再起才是中華民國希望所繫，蔡英文政府的路線，只會對台灣帶來困境，「但在這樣的困境之中，誰才有勇氣、毅力與無私無我的信念，能和廣大群眾一同迎接挑戰？」、「我們是要團結在利益分配與和陳腐的醬缸文化之下？還是必須承繼先人的理想，為黨的榮耀與國家利益，無畏犧牲，真誠奉獻？」
相關影音
洪秀柱9日宣佈參選國民黨主席。（記者朱沛雄攝）
洪秀柱9日宣佈參選國民黨主席後，接受媒體聯訪。（記者朱沛雄攝）
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 台南市長綠營7搶1？王定宇宣布投入黨內初選
- 慈湖「謁靈」？網友：參觀變「觀落陰」
- 川習會落幕 外交部：樂見台美關係零意外
- 川習會落幕 王定宇批國安局掌握情報不緊密
- 批黨醬缸、訴諸青年 洪秀柱爭黨魁連任
- 夜遊團首撞屍體 團長：可怕已無法形容
- 「蔣家第四代」蔣友青 昨低調完婚
- 川習會後台美關係展望》裘兆琳：台灣關係法下 尋求更實質提升
- 蔡振南 人要活得尊嚴
- 你的蛋蛋真的是太巨大了！寶可夢中文化 用詞直白羞死人
- 被GD嫌胖？CL性感比基尼照反擊
- 柯P酸國發會：亞洲矽谷不是蓋大樓
- 蔣友青大鬧美國學校 長達1年與蔣友柏不說話
- 少子化嚴重 林奏延倡「6歲以下國家養」
- 馬航班機降落意外 衝出跑道機身觸地
- 恥骨刺五線譜不過癮 梁云菲第10個刺青上身
- 中國假牛閃崩 驚爆多家國銀曝險
- 汽車考照強制路考 5/1上路
- 中風後吞嚥訓練 拔鼻胃管享進食樂
- 測速、闖紅燈照相在哪? 台中交通網APP報你知
- 沒鬼就GG！《厲陰宅》片商遭求償273億
- 肉感諧星失蹤5個月 再現身瘦到變女神
- MLB》達比修有優質先發好投 但對手表現更猛
- 楓樹分校學童設計校服 「校羊」穿上身
- 西門町KTV鬥毆 混亂中拔槍又動刀
- 台灣團遊韓遇火燒車 觀光局要求康福提報告
- 鷹群搞輪休 K.O.騎士3巨頭
- 46歲性感女神梅開三度 想替34歲老公生小孩
- 母女破冰通話 吳卓林仍不願見吳綺莉
- 3小將同日上 黃暐傑強運勝投
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Taipei reacts to US-China summit
- 玩寶可夢防景點自殺 日本數據是這樣解讀
- 〈生活停看聽〉街頭演出 小錢大鼓勵
- NBA》懷特塞德大手一拍 力保熱火前進季後賽（影音）
- MLB》「大谷」條款的可能？ 美媒：大聯盟不為任何人破例
- 最低速限70公里 雪隧烏龜車 明開抓
- 獨家》惡煞開槍劫百萬 卡彈反遭奪槍被制伏
- 中居有意重組SMAP 木村GG被排擠
- 挪威首都疑現炸彈 警方迅速引爆
- 米嚕咕的占星頻道：2017.4/9～4/15
- 台江大道公生平安行腳 6日人來朝聖
- 因應北韓局勢 美航母打擊群將赴朝鮮半島
- NBA》MVP之爭延燒到季後 火箭首輪對雷霆
- 海龜別吃到垃圾 明恥國小園遊會推環保餐具
- 富邦金將成最大股東？ 遠航撇清謠言
標題：批黨醬缸、訴諸青年 洪秀柱爭黨魁連任
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email