力挺王定宇 陳唐山：歐巴馬也是在參議員時選總統…

陳唐山（左）為王定宇站台，力挺參選市長。（記者吳俊鋒攝）

2017-04-09 12:00

〔記者吳俊鋒／台南報導〕王定宇參選2018台南市長，老縣長陳唐山專程站台、力挺，對於有人提出王定宇才當選立委，就要角逐市長，陳唐山表示，歐巴馬也是在聯邦參議員任內宣布參選美國總統的，他強調，市民有最優秀的人可選擇，這才是最重要的。

陳唐山進一步指出，檯面上有意角逐市長的黨內同志，都是他的好朋友，但他寧可得罪這些好朋友，也不願意得罪百萬鄉親，事後向他抱怨，當時為何不舉薦更好的人才。

陳唐山也強調，自己當時擔任不分區立委沒多久，黨就安排來參選台南縣長，要選市長，目前擔任什麼職務並不重要，重要的是這個人是否有能力、勇氣、膽識，可以為市民決定重要政策，王定宇有這個特質，是很適合的市長人選。

陳唐山說，市長所推動的任何建設與政策，都攸關子孫的發展，絕對要為下一代選擇最好的，大家現在的決定很重要，不能再等待。