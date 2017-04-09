川習會落幕 外交部：樂見台美關係零意外

川習會甫落幕，外交部表示，符合1979年以來美國政府立場及台美關係「零意外」原則。（法新社）

2017-04-09 11:52

〔記者陳鈺馥／台北報導〕川習會甫落幕，外交部今日表示，會前美國總統川普重申美方將恪守基於美「中」三公報及「台灣關係法」的美國「一中政策」，此符合1979年以來美國政府立場及台美關係「零意外」原則，外交部表示歡迎。

中國外交部長王毅昨日對外指出，在台灣議題的原則立場上，希望美方在中美三個聯合公報和一個中國政策基礎上妥善處理。美國國務院則表示，美方再度確認美國的「一中政策」是基於三公報及「台灣關係法」。

對此，外交部回應，我國政府密切關注「川習會」進行情形，在會晤進行過程中與美方維持密切順暢的聯繫，對相關發展均有掌握。

外交部指出，美國白宮及國務院資深官員在「川習會」前，已三度在相關背景說明會中公開表示，美方將恪守基於美「中」三公報及「台灣關係法」的美國「一中政策」。

外交部說，美方也清楚表明，將持續信守「台灣關係法」各項承諾，多次強調美方長期一貫立場沒變。