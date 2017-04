美媒列世界7大神秘處所 台灣國安局入列

美國《商業內幕》新聞網站選出全球7個無法在Google查看的地點,其中一個地點竟然就在台灣的國安局本部。 (圖截自Business Insider)

2017-04-09 13:29

〔即時新聞/綜合報導〕網路公司Google提供數款程式提供民眾觀看全球各地的衛星照片,但少數地點會因國家安全考量而被馬賽克或黑幕遮蔽。美國《商業內幕》(Business Insider)新聞網站就選出全球7個無法在Google查看的地點,而其中一個地點竟然就在台灣的國安局本部。

《商業內幕》於去年底刊出一部名為「Google地圖上7個無法察看的地點」(7 places you cant find on Google Maps)的影片,其中一個地點竟然就在台灣,影片顯示該地點位在台北市某處山區,一棟打上馬賽克的建築被大片綠林環繞,文字敘述指出,這裡是台灣國家安全局總部,是彙整台灣情報的機構。

據《聯合報》報導,其實這棟建築是位於北市仰德大道上的國家安全局本部,近年來我國為了保密,曾去函要求Google對我國政經處所進行遮蔽,但其實只要用Google Earth的時間回溯功能就能解碼,原本有馬賽克的照片會還原成原本清晰的模樣。

相關連結請見

7 places you can't find on Google Maps

