美媒列世界7大神秘處所 台灣國安局入列

美國《商業內幕》新聞網站選出全球7個無法在Google查看的地點，其中一個地點竟然就在台灣的國安局本部。 （圖截自Business Insider）

2017-04-09 13:29

〔即時新聞／綜合報導〕網路公司Google提供數款程式提供民眾觀看全球各地的衛星照片，但少數地點會因國家安全考量而被馬賽克或黑幕遮蔽。美國《商業內幕》（Business Insider）新聞網站就選出全球7個無法在Google查看的地點，而其中一個地點竟然就在台灣的國安局本部。

《商業內幕》於去年底刊出一部名為「Google地圖上7個無法察看的地點」（7 places you cant find on Google Maps）的影片，其中一個地點竟然就在台灣，影片顯示該地點位在台北市某處山區，一棟打上馬賽克的建築被大片綠林環繞，文字敘述指出，這裡是台灣國家安全局總部，是彙整台灣情報的機構。

據《聯合報》報導，其實這棟建築是位於北市仰德大道上的國家安全局本部，近年來我國為了保密，曾去函要求Google對我國政經處所進行遮蔽，但其實只要用Google Earth的時間回溯功能就能解碼，原本有馬賽克的照片會還原成原本清晰的模樣。

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7 places you can't find on Google Maps

從影片可看出，一棟打上馬賽克的建築被大片綠林環繞，文字敘述指出，這裡是台灣國家安全局總部，是彙整台灣情報的機構。（圖截自Business Insider）