綠營台南市長選戰 顏純左轟立委帶職參選

立委黃偉哲與顏純左宣傳看板同立街頭。（記者洪瑞琴攝）

2017-04-09 11:00

〔記者洪瑞琴／台南報導〕民進黨台南市長選戰烈火升起，市長參選人顏純左競選辦公室今日表示，最新民調顯示超過半數「反對立委帶職參選」，由於被外界視為爆發力強的「黑馬」立委王定宇，今天宣布表態參選，顏就選在今天開火「第1炮」，敏感時間格外引人關注，王定宇也將在參選記者會回應。

顏純左競選辦公室指出，「據最新出爐的民調顯示，近7成的民眾表示反對立委帶職參選」，「民進黨內人才濟濟，尤其在綠營南部大票倉更是經常參選爆炸，但最新民調結果顯示，民眾對於民意代表帶職參選，浪費社會資源，已日漸反感」。

顏競選辦公室主動公布民調，63.5％受訪民眾贊成「現任立委要參選市長應先辭去職務」，民調樣本數1086份，不過，競選辦未公布是哪家民調。

競選辦公室表示，市長初選將於明年度舉行，距今還有1年多的時間，若立委帶職參選，從現在開始，將還會有一整年的時間要在立法院與台南選務中來回奔波，既無法全力輔佐小英總統，也無法兼顧好選民服務，不只是台南市民的損失，也將是全國人民的損失。

顏純左強調，得失不重要，對民眾完全負責，建立責任政治制度更為重要。台南市不缺人才，但需要我們去樹立更良好的責任政治風範，「這也是我和賴清德市長一直堅持的目標和價值」，他辭職副市長參選，以示對台南市民完全負責，尊重民意，展現決心。