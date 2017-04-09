| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

綠營台南市長選戰 顏純左轟立委帶職參選

立委黃偉哲與顏純左宣傳看板同立街頭。（記者洪瑞琴攝）

2017-04-09  11:00

〔記者洪瑞琴／台南報導〕民進黨台南市長選戰烈火升起，市長參選人顏純左競選辦公室今日表示，最新民調顯示超過半數「反對立委帶職參選」，由於被外界視為爆發力強的「黑馬」立委王定宇，今天宣布表態參選，顏就選在今天開火「第1炮」，敏感時間格外引人關注，王定宇也將在參選記者會回應。

顏純左競選辦公室指出，「據最新出爐的民調顯示，近7成的民眾表示反對立委帶職參選」，「民進黨內人才濟濟，尤其在綠營南部大票倉更是經常參選爆炸，但最新民調結果顯示，民眾對於民意代表帶職參選，浪費社會資源，已日漸反感」。

顏競選辦公室主動公布民調，63.5％受訪民眾贊成「現任立委要參選市長應先辭去職務」，民調樣本數1086份，不過，競選辦未公布是哪家民調。

競選辦公室表示，市長初選將於明年度舉行，距今還有1年多的時間，若立委帶職參選，從現在開始，將還會有一整年的時間要在立法院與台南選務中來回奔波，既無法全力輔佐小英總統，也無法兼顧好選民服務，不只是台南市民的損失，也將是全國人民的損失。

顏純左強調，得失不重要，對民眾完全負責，建立責任政治制度更為重要。台南市不缺人才，但需要我們去樹立更良好的責任政治風範，「這也是我和賴清德市長一直堅持的目標和價值」，他辭職副市長參選，以示對台南市民完全負責，尊重民意，展現決心。

廣告
  • 台南市長參選人顏純左與立委葉宜津日前同台參加一場文化活動。（記者洪瑞琴攝）

    台南市長參選人顏純左與立委葉宜津日前同台參加一場文化活動。（記者洪瑞琴攝）

  • 王定宇的新宣傳看板（擷自網友臉書）

    王定宇的新宣傳看板（擷自網友臉書）

  • 立委林俊憲的宣傳看板。（記者洪瑞琴攝）

    立委林俊憲的宣傳看板。（記者洪瑞琴攝）

  • 立委陳亭妃與葉宜津宣傳看板。（記者洪瑞琴攝）

    立委陳亭妃與葉宜津宣傳看板。（記者洪瑞琴攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台南市長選舉 民調 王定宇 顏純左
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
好下飯✧泰式椒麻雞
吃甜點✧櫻花小泡芙
泡拿鐵有黃金比例？
漂亮太陽蛋怎麼煎？
轉寄

標題：綠營台南市長選戰 顏純左轟立委帶職參選


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月9日‧星期日‧丁酉年三月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.