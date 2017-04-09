談時力要求KMT棄一中 林俊憲這樣說…
〔記者王俊忠／台南報導〕對於時代力量公開要求國民黨主動放棄一中原則、歸還所有不當黨產等，還說如果國民黨做得到，時代力量就願意跟國民黨合作。民進黨立委林俊憲今天在臉書上說，時代力量明明知道這些正是國民黨的DNA，國民黨怎麼可能放棄？所以時代力量真的太壞了！完全就是開些國民黨毫無可能做到的合作條件。
林俊憲表示，國民黨眼看自己山窮水盡、一籌莫展，每天卻還是往內互打，把所有精力放在互相廝殺搶奪黨主席，這真的不是辦法，也非台灣之福，所以他決定為了台灣著想，給國民黨一個懇切的終極好建議。他的建議比時代力量好很多，好在真的可行，好在國民黨應該覺得是條明路，好在國民黨若聽了就可能主動放過台灣了！
中國近幾屆領導，都講過「在一個中國原則下，台灣什麼問題都可以跟中國談」的投降利誘，葉劍英發表過的中國對台重要方針《葉九條》更加赤裸直白，第五條就是「台灣當局和各界人士可擔任全國性政治機構的領導職務，參與國家管理」，事實上，中國的政協副主席這個領導職務，一直為台灣保留著位子（https://goo.gl/SR1OZX）。
林俊憲說，他鋪排了這麼多，建議是什麼？他的建議是：「時代力量要國民黨放棄不當黨產和一中原則等，都是國民黨辦不到的，既然國民黨不可能辦到放棄不當的錢跟權，那幹嘛不乾脆點直接回中國去做官呢？那麼多人搶一個黨主席幹嘛？中國國民黨只要趕快回中國，位子可就多得很啦！」
林俊憲指出，熟知兩岸關係者，必知他講的不是酸話，更不是玩笑話。中國的政協，全名是中國人民政治協商會議，政協讓中國的「八大民主黨派」參與，這八大民主黨派排名之首，正是簡稱民革的「中國國民黨革命委員會」，而參與中國政協的這個民革是什麼？簡單來說就是依附共產黨政權的分裂國民黨，所以這麼多年來，和國民黨黨徽一樣的「中國國民黨革命委員會」一直在中國代表著國民黨擁有席位，一直代表著國民黨在中國做官。
林立委認為，民革可以，國民黨你們是正牌的，當然更可以，趕快回中國取代民革的席次和官位吧！時代力量建議對國民黨來說真的太不可能了，他提的這條明路，國民黨就算現在不做，遲早也真的會做。
林俊憲分析遲早在哪？其一，是國民黨對在台灣貪取的龐大不當黨產還有眷戀，其二，國民黨可能覺得自己在台灣還是有希望的，其三，卡在兩岸人民關係條例第33條規定禁止台灣人民出任中國官職。等國民黨真的看清自己在台灣沒救了，中國仍給官做，國民黨怎麼可能不回去？國民黨既然不愛台灣，那就乾脆點分手吧，中國的懷抱可一直為國民黨開著呢！
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