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濫用替代役當廉價勞工 立委提案修法最高罰50萬

立委陳怡潔指出，為避免企業濫用替代役成血汗勞工，她將提案修法，若役男權益受損時，得對企業處以新台幣5萬元以上50萬元以下罰鍰。（資料照，記者楊金城攝）

2017-04-09  10:30

〔即時新聞／綜合報導〕日前內政部研擬讓「產業訓練儲備替代役」派赴鍋貼店、便利超商服役，讓民眾質疑替代役淪為廉價勞工。親民黨立委陳怡潔今早在臉書貼文指出，為避免企業濫用替代役成血汗勞工，她將提案修法《替代役實施條例》，若役男權益受損時，得對企業處以新台幣5萬元以上50萬元以下罰鍰。

陳怡潔今天早上在臉書貼文寫到「近日因為內政部役政署，開放部分高勞力低技術的企業申請僱用替代役男，且這些企業中，又有幾家才在105年因為違反勞基法，被各縣市政府公告在案，因此才讓外界質疑替代役男恐成為低薪血汗的廉價勞工」

陳怡潔還說，查詢相關規定後竟發現，雇用替代役的企業，如果違反自己訂定的服勤管理規定，讓役男勞動權益受損，最多僅是不能再雇用替代役男，根本完全沒有嚇阻效果。

貼文最後寫到，為了避免替代役男成廉價血汗勞工，陳怡潔將提案修正《替代役實施條例》，增訂第55條之4，明定僱用役男的企業，若違反服勤管理規定，使役男權益受損時，得處新台幣5萬元以上50萬元以下罰鍰，藉此嚇阻企業違法濫用替代役男，保障替代役男的勞動權益。

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  • 陳怡潔貼文寫到，她將提案修正《替代役實施條例》，明定僱用役男的企業使役男權益受損時，得處新台幣5萬元以上50萬元以下罰鍰。（圖截自陳怡潔臉書）

    陳怡潔貼文寫到，她將提案修正《替代役實施條例》，明定僱用役男的企業使役男權益受損時，得處新台幣5萬元以上50萬元以下罰鍰。（圖截自陳怡潔臉書）

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