| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

川習會落幕 王定宇批國安局掌握情報不緊密

2017-04-09  10:21

〔即時新聞／綜合報導〕川習會落幕，沒有意外發展，與我國安團隊事先推演一致，美中兩國沒有討論台灣議題。民進黨立委王定宇認為，川習會的結果雖然讓台灣還算滿意，但政府國安局對掌握情報的工作似乎還是不夠緊密，還需再加強，目前國安局所掌握的內容，似乎沒有比媒體知道的多多少，令人很憂心。

據《蘋果日報》報導，王定宇表示，川習會只證明我國對國際事務的掌握程度，如果我們都要藉由美國的通知，我們才能讓放心，這真的是一件非常危險的事情。

王定宇說，川普是美國總統，一定以美國利益為優先，台灣要和美國擁有相同利益情況下，才能獲得保障。而這次川習會因為雙方第一次會面，才沒什麼太多意外，不過反而要緊迫的追蹤掌握下一次，因為台灣不論是面對美中經貿、北韓飛彈、台海等議題，都會受到影響。

廣告
  • 對於「川習會」，民進黨立委王定宇表示，國安局所掌握的內容，似乎沒有比媒體知道的多多少，令人很憂心。（資料照，記者吳俊鋒攝）

    對於「川習會」，民進黨立委王定宇表示，國安局所掌握的內容，似乎沒有比媒體知道的多多少，令人很憂心。（資料照，記者吳俊鋒攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國安局 川習會 情報
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
好下飯✧泰式椒麻雞
吃甜點✧櫻花小泡芙
泡拿鐵有黃金比例？
漂亮太陽蛋怎麼煎？
轉寄

標題：川習會落幕 王定宇批國安局掌握情報不緊密


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月9日‧星期日‧丁酉年三月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.