川習會落幕 王定宇批國安局掌握情報不緊密

2017-04-09 10:21

〔即時新聞／綜合報導〕川習會落幕，沒有意外發展，與我國安團隊事先推演一致，美中兩國沒有討論台灣議題。民進黨立委王定宇認為，川習會的結果雖然讓台灣還算滿意，但政府國安局對掌握情報的工作似乎還是不夠緊密，還需再加強，目前國安局所掌握的內容，似乎沒有比媒體知道的多多少，令人很憂心。

據《蘋果日報》報導，王定宇表示，川習會只證明我國對國際事務的掌握程度，如果我們都要藉由美國的通知，我們才能讓放心，這真的是一件非常危險的事情。

王定宇說，川普是美國總統，一定以美國利益為優先，台灣要和美國擁有相同利益情況下，才能獲得保障。而這次川習會因為雙方第一次會面，才沒什麼太多意外，不過反而要緊迫的追蹤掌握下一次，因為台灣不論是面對美中經貿、北韓飛彈、台海等議題，都會受到影響。