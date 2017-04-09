慈湖「謁靈」？網友：參觀變「觀落陰」
2017-04-09 06:16
慈湖陵寢的儀隊交接是慈湖園區另一觀光賣點。（資料照）
〔即時新聞／綜合報導〕民眾到已故的兩位蔣家前總統園區參觀，一般稱「謁陵」，但有民眾發現國防部發放的紀念章，上面是慈湖「謁靈」，遭質疑錯字，甚至調侃莫非要民眾「觀落陰」？軍方表示，用字無誤。
《聯合報》報導，網友PO文分享「謁靈」的不同認知，軍方表示，「謁靈」指的是在元首靈前肅立致敬，緬懷紀念。國防部印製相關紀念章用法無誤。
作家張曉風表示，兩者都說得通，只是大家比較常用「謁陵」。不過，記者查詢教育部國語辭典，謁陵、謁靈兩者都沒有收錄。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 馬航班機降落意外 衝出跑道機身觸地
- 「蔣家第四代」蔣友青 昨低調完婚
- 屏縣16家畜牧場偷排廢水 裁罰200萬
- 小獅王幼兒棒球隊 扶輪社贈衣
- 米嚕咕的占星頻道：2017.4/9～4/15
- 美國名人賽》第3回合羅斯、賈西亞並列領先 霍夫曼退至第4
- 綠博碎石路卡娃娃推車 宜蘭縣府允改善
- 北市》礦坑嘉年華 生態秘境曝光
- 〈圖文專欄〉喜歡你 更愛自己
- 花蓮酒駕撞爛巡邏警車 2醉男4警察受傷
- 呼吸器維生年耗百億 台灣用葉克膜 占全球半數
- 創傷情境揮之不去 復原路漫漫
- 《TAIPEI TIMES 焦點》McDonald’s urged to change eggs
- 自由廣場》電音趴與新南向
- 楓樹分校學童設計校服 「校羊」穿上身
- 跌破眼鏡！諧星靠這3招娶到女神
- 《健康充電站》肺癌治療講座
- 機車使用狀況調查 交部︰真的
- 慘！才洗清性侵嫌疑 男星罹大腸癌3期
- 宜蘭夜遊團 發現屍體、腳邊白飯插3支香…
- 〈夫妻診療室〉外遇玩咖現形 當機立斷走人
- 竹縣健康產業園區 鄰促退縮綠化
- 美嗆再轟敘 俄急派護衛艦
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Swedish police arrest truck attack suspect
- 克蕭的舊愛 殷仔的新歡
- 膨餅、蛋堡吸獅迷 台南首週場均破5千
- 66歲港星不認偷吃爆乳嫩模 「再見到我賞她巴掌」
- 瓊瑤不願等死 憂心「老人問題快把台灣拖垮」
- 恥骨刺五線譜不過癮 梁云菲第10個刺青上身
- 因應北韓局勢 美官員：航母打擊群將赴朝鮮半島
- 川習會後台美關係展望》美豬議題 我須及早因應
- 〈幸福聊天室〉嬌妻變悍妻 人夫該負責
- 中風後吞嚥訓練 拔鼻胃管享進食樂
- 【朵朵小語】潑水的人
- 吳念真 勇敢正視死亡
- 安檢X光赫見男版貞子？中國大叔嚇壞民警
- 球評看殷仔／局局首棒out 配球模式生變
- 五月天為神片開金口 歌曲搶先曝光！
- 3小將同日上 黃暐傑強運勝投
- 子瑜第2？台嫩男選秀掀國籍爭議 韓網友也嗆聲
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：慈湖「謁靈」？網友：參觀變「觀落陰」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分