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慈湖「謁靈」？網友：參觀變「觀落陰」

慈湖陵寢的儀隊交接是慈湖園區另一觀光賣點。（資料照）

2017-04-09  06:16

〔即時新聞／綜合報導〕民眾到已故的兩位蔣家前總統園區參觀，一般稱「謁陵」，但有民眾發現國防部發放的紀念章，上面是慈湖「謁靈」，遭質疑錯字，甚至調侃莫非要民眾「觀落陰」？軍方表示，用字無誤。

《聯合報》報導，網友PO文分享「謁靈」的不同認知，軍方表示，「謁靈」指的是在元首靈前肅立致敬，緬懷紀念。國防部印製相關紀念章用法無誤。

作家張曉風表示，兩者都說得通，只是大家比較常用「謁陵」。不過，記者查詢教育部國語辭典，謁陵、謁靈兩者都沒有收錄。

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  • 前總統馬英九（前左）前往慈湖謁陵。（資料照）

    前總統馬英九（前左）前往慈湖謁陵。（資料照）

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相關關鍵字： 慈湖 觀落陰 謁陵 謁靈
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