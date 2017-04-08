不滿機車擋道 2騎士當街「拳」武行

2017-04-08 23:48

［記者陳恩惠／台北報導］台北市士東路晚間發生一起騎士互毆事件，年約50歲男子行經該處，將車停在路旁到便當店買晚餐，由於當地道路面寬度只有8公尺，男子的機車未靠邊停，影響車輛通行，後方22歲年輕騎士抱怨，中年男子疑出言不遜，又出手推騎士，雙雙因此大打出手，最後鬧上警局互控傷害，士林警分局天母派出所深夜已依規定受理，同時依違反社會秩序維護法的「當街互毆」進行裁罰。

由於2名男子在北市德行東路與士東路的街口叫囂、嗆聲的音量超大，不僅引起路過人車注意，連鄰近居民也開窗察看，網友便將雙方扭打的過程錄下，短短56秒影片po上臉書不公開社團「爆料公社」，立刻吸引5000餘人按讚，還有近700則留言。

錄下的部分影片中，中年男子勒住年輕騎士的頸部，讓他蹲在地上無法反擊，年輕人掙脫後，立刻掄起手中的白色安全帽反擊，連續攻擊中年男子的頭部，不過皆遭中年人閃過，最後安全帽飛出掉落，雙雙再度發生口角，年輕人竟再度拾起地上的安全帽，突然出手襲擊，中年人頭部當場被擊中。