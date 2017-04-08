全國最讓藍營傷心的縣市 詹啟賢說是這個地方…
2017-04-08 20:34
〔記者蔡文居／台南報導〕前國民黨副主席詹啟賢今天下午到台南市南區眷村改建的大林新城拜票。他向在場的住戶說，當年大家一起走過的路非常值得懷念，但談到國民黨在台南，那真的就是一段傷心的往事，相信大家都有這樣的感覺。
詹啟賢說，當年他40幾歲剛返國時，國民黨在台南，不管是縣市政府，還是議會也好，都是獨領風騒，國民黨也為鄉親朋友做了很多有意義的事情，「但曾幾何時，幾年下來，我們現在講起來就令人傷心！」
他說，不但台南縣市執政喪失，甚至在議會也沒辦法完全主導，在中央也沒有立法委員。「整個台灣，最讓人傷心的就是台南！」「沒有一個地方像台南，縣市政府國民黨沒辦法執政，連立委一個也沒有，想起來真的傷心！」
詹說，看到這樣的變化，我們不能不想往後該怎麼辦？面臨黨主席的選舉必須從這個角度去理解思考。沒有人比他更了解這情況，他從20多年前的情況看到現在這情況，這個令人不願意談的情況。
他說，每次他遇到台南的鄉親朋友或黨公職人員，大家都有一個感覺，台南好像被國民黨中央遺忘似的，好像台南不存在，沒有受到照顧，像孤臣孽子一樣孤軍奮戰，而這情況一定要改變。
詹啟賢說，他家就在台南，如當選每週都在這裡，有事都可跟他反映。如果他當黨主席，一定要改變這情況。不管如何黨中央一定要給台南至少一席不分區立委，不然誰來幫台南做事情，台南這麼多人口，地方政府沒有人，中央也沒有人，國民黨一定要有一席立委來幫台南服務發聲才行。
詹啟賢要為台南爭取一席立委的談話，現場立即響起一片掌聲，民眾以熱烈掌聲表達支持。
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