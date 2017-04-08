吳敦義台南南區固樁 2藍營議員都沒來

2017-04-08 19:30

〔記者王捷／台南報導〕前副總統吳敦義南下為國民黨主席選戰固樁，先到台南鐵票區北區，市議員謝龍介與4位里長在會場長榮里活動中心迎接，隨後到南區大恩里活動中心，沒想到不但大恩里長去旅遊沒到場，連南區唯二的國民黨市議員林美燕、蔡淑惠都未到場，至於為何不到場，兩位議員目前還未提出說法。

在北區會場中，謝龍介替吳敦義開場，他說，洪秀柱在2015年登記參選總統時，沒人敢出來站台，只有他擔任發言人，吳敦義當時也替洪秀柱站台，但是現在吳敦義要參選，卻網軍批評吳敦義，他認為，他愛國民黨勝過任何參選人，所以國民黨要團結起來。

吳敦義發言時，講到朱立倫換柱風波時說，當時他曾給朱立倫建議，當時國民黨就是因為連、宋不合，失去競爭2000年總統選舉的機會，當時馬王爭鬥，一定要讓挺馬、不挺馬卻愛國民黨的候選人，一起出現在選票上，沒想到卻出現換柱風波，他認為國民黨不能再分裂，要給他一次機會重返執政。

不過，吳敦義才剛說完要團結，到南區時國民黨市議員卻沒有到場，吳敦義在南區開場時很尷尬，不過仍然重提團結一事，會後吳敦義被支持者包圍簽名，記者致電給南區國民黨兩位議員，但目前沒有得到回應。