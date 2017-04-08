吳敦義台南南區固樁 2藍營議員都沒來
2017-04-08 19:30
〔記者王捷／台南報導〕前副總統吳敦義南下為國民黨主席選戰固樁，先到台南鐵票區北區，市議員謝龍介與4位里長在會場長榮里活動中心迎接，隨後到南區大恩里活動中心，沒想到不但大恩里長去旅遊沒到場，連南區唯二的國民黨市議員林美燕、蔡淑惠都未到場，至於為何不到場，兩位議員目前還未提出說法。
在北區會場中，謝龍介替吳敦義開場，他說，洪秀柱在2015年登記參選總統時，沒人敢出來站台，只有他擔任發言人，吳敦義當時也替洪秀柱站台，但是現在吳敦義要參選，卻網軍批評吳敦義，他認為，他愛國民黨勝過任何參選人，所以國民黨要團結起來。
吳敦義發言時，講到朱立倫換柱風波時說，當時他曾給朱立倫建議，當時國民黨就是因為連、宋不合，失去競爭2000年總統選舉的機會，當時馬王爭鬥，一定要讓挺馬、不挺馬卻愛國民黨的候選人，一起出現在選票上，沒想到卻出現換柱風波，他認為國民黨不能再分裂，要給他一次機會重返執政。
不過，吳敦義才剛說完要團結，到南區時國民黨市議員卻沒有到場，吳敦義在南區開場時很尷尬，不過仍然重提團結一事，會後吳敦義被支持者包圍簽名，記者致電給南區國民黨兩位議員，但目前沒有得到回應。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- MLB》陳偉殷敲安了！避免刷新大聯盟紀錄（影音）
- 敘利亞遭轟炸後慘狀！ 飛彈繞過掩體精準攻擊
- 員林高中校慶 台積電技術處長攜泛黄學生證返校
- 梧棲漁港碼頭平台將拆? 漁業署挨批
- 公車廣告貼這個 民眾驚呼「我的老天鵝啊！」
- 少女喝酒被外婆慘罵 開窗跳樓被警救下
- 自由廣場》台灣不是餐桌上的菜
- 南韓大選 安哲秀直追文在寅
- 福爾摩沙盃全國太極拳賽 近千武林高手墾丁較勁
- MLB》首安+優質先發 陳偉殷繳生涯最棒開季（影音）
- 好市多「百億店王」在這！總部重視將再開一間
- 美59枚戰斧 轟炸敘利亞
- 保健》預防腦中風 專家說更要做到這些…
- 汽車考照路考含道路駕駛 5月1日正式上路
- 【微小說】小人
- 北流籌備主任 演唱會導演丁度嵐出馬
- 毛加恩簡浩 雙帥賞AP─毛成交2億房產 心動挑錶 簡讚陶瓷錶圈前衛
- 你中獎了嗎？嘉縣首張公用事業電子發票百萬獎開出
- 苗縣龍舟賽南北開划 頭屋、竹南日期錯開
- 走捷徑路不熟 婦人騎車摔落5米深河床
- MLB》陳偉殷投打太carry 馬林魚隊友讚不絕口
- 國3北上樹林段胖卡火燒車 車主差點葬身火窟
- 疑修水塔失足 7旬翁命危送醫
- 中區高中美術班術科測驗 締造零違規紀錄
- 洪總調度急轉彎 猿「威」風8連勝
- 自由廣場》文化民主力 遺址趕廟公
- 韓遊覽車火燒車 台團人員均安、明繼續行程
- 中壢國小日式宿舍 「修舊如舊」創新生
- NBA》沒有模仿朗佐 詹皇：我15歲就這樣投球（影音）
- 藍營質疑幼兒園學費凍漲 桃市府：並無遺漏
- 19歲模特兒新星化身台灣之光 《名模生死鬥》展超模潛力
- 小龍女病況傳好轉 吳綺莉卻再到警署報到
- 中正紀念堂周邊限高放寬 民：跟沒有一樣
- 300年前「台灣蕃社圖」 變成3D立體影片
- 中職》右手臂曾斷過 「蛋堡」為獅隊成功開球
- 春風遭加告恐嚇 家人被改告殺人未遂
- 竹市動物園「請假」再生 推系列活動
- 6度轟破30分 打爆Kobe最經典
- Akemi天天見錦榮 還不認交往
- 自由廣場》當「柯政」只剩下北門...
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：吳敦義台南南區固樁 2藍營議員都沒來
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分