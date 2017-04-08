| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

吳敦義台南南區固樁 2藍營議員都沒來

2017-04-08  19:30

〔記者王捷／台南報導〕前副總統吳敦義南下為國民黨主席選戰固樁，先到台南鐵票區北區，市議員謝龍介與4位里長在會場長榮里活動中心迎接，隨後到南區大恩里活動中心，沒想到不但大恩里長去旅遊沒到場，連南區唯二的國民黨市議員林美燕、蔡淑惠都未到場，至於為何不到場，兩位議員目前還未提出說法。

在北區會場中，謝龍介替吳敦義開場，他說，洪秀柱在2015年登記參選總統時，沒人敢出來站台，只有他擔任發言人，吳敦義當時也替洪秀柱站台，但是現在吳敦義要參選，卻網軍批評吳敦義，他認為，他愛國民黨勝過任何參選人，所以國民黨要團結起來。

吳敦義發言時，講到朱立倫換柱風波時說，當時他曾給朱立倫建議，當時國民黨就是因為連、宋不合，失去競爭2000年總統選舉的機會，當時馬王爭鬥，一定要讓挺馬、不挺馬卻愛國民黨的候選人，一起出現在選票上，沒想到卻出現換柱風波，他認為國民黨不能再分裂，要給他一次機會重返執政。

不過，吳敦義才剛說完要團結，到南區時國民黨市議員卻沒有到場，吳敦義在南區開場時很尷尬，不過仍然重提團結一事，會後吳敦義被支持者包圍簽名，記者致電給南區國民黨兩位議員，但目前沒有得到回應。

廣告
  • 前副總統吳敦義到北區時，看到謝龍介在外迎接，兩人手牽手入場。（記者王捷攝）

    前副總統吳敦義到北區時，看到謝龍介在外迎接，兩人手牽手入場。（記者王捷攝）

  • 吳敦義到南區會場時，國民黨兩位在地市議員都未到場。（記者王捷攝）

    吳敦義到南區會場時，國民黨兩位在地市議員都未到場。（記者王捷攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 吳敦義 國民黨主席選舉 謝龍介
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
✧松阪豬義大利麵✧
太萌啦！貓咪壽司捲
✧日式巧克力戚風✧
鹽酥雞自己在家做！
轉寄

標題：吳敦義台南南區固樁 2藍營議員都沒來


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月8日‧星期六‧丁酉年三月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.