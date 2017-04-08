少子化太嚴重 前衛福部長呼籲「6歲以下兒童國家養」

2017-04-08 19:39

〔即時新聞／綜合報導〕前衛福部長林奏延今（8日）獲頒台灣兒童醫療貢獻獎，對於台灣出生率低的議題，他認為應推動「6歲以下兒童由國家養」的政策，挽救台灣的出生率。

綜合媒體報導，林奏延長期投入小兒科相關領域，今天獲瑞信兒童基金會頒發終身貢獻獎，他在受訪時提到，因應少子化，政府高層應該帶頭表態，如日本首相安倍晉三宣示要讓人口守在1億大關；林奏延說，昨（8日）天他當面向副總統陳建仁提議「6歲以下兒童由國家養」的福利政策，來面對少子化問題，陳建仁也相當同意。

林奏延認為，台灣的少子化問題比長照問題更重要，少子化若持續下去，未來連長照照護員都找不到人，更不用說推動長照政策，他呼籲政府應及早推動各項人口紅利政策，聯合內政部、教育部、衛福部推動社會宅、奶粉券、疫苗券等社會福利，讓新婚夫妻敢婚也敢生。