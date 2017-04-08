319遭疑 詹啟賢嘆：阿扁的傷好了、我的還沒好

2017-04-08 18:49

〔記者蔡文居／台南報導〕前國民黨副主席、前奇美醫院院長詹啟賢參選國民黨主席，今天下午到台南眷村改建的大林新城與住戶座談。一名住戶以319槍擊案，質問詹啟賢說，「阿扁2顆子彈是真的還是假的？槍傷還是刀槍？為何不送成醫而送奇美？我們都一直很懷疑？」

詹啟賢有備而來，他馬上拿出當年319槍擊事件真相調查特別委員會所做的「319槍擊事件總結報告」，還搭配解說小看板，逐一說明。他感嘆說，「阿扁13年前的傷已經好了，而我的還沒好，我的傷還沒好啊！」「我平常不特別談，但知道常會被問到這個，而不得不把這個做好，而這也不是我自己寫的啊！」

詹啟賢拿出報告，並請到場的奇美醫院319團隊站出來給大家看，他說，「這些人都作假嗎？作假今天還能在這裡嗎？」包括為何送奇美醫院、槍傷還是刀槍，甚至陳文茜的「奇美小護士事件」報告中也找到相關當事人說明純屬誤解。

詹強調，真調會委員會的主任委員是國民黨法務部長王清峰、羅瑩雪等人。以國民黨為主的真相調查委員會報告，把疑點都說明了。

詹啟賢並請大林新城主委及里長代為唸出報告的內容。他說，為何送奇美？真調會把所有人找來問，地圖也做了。「當初的待衛長陳再福說，我決定緊急送奇美未向總統請示」，「（阿扁）隨扈醫生簡雄飛接到陳再福通知後，決定送醫，距離最近的醫院就是奇美醫院。」

詹說，這報告中可以看出，陳水扁的傷口到奇美醫院之前已經存在。「槍傷難道是我詹啟賢開的？」

詹啟賢說，319槍擊事件如果有事，「問題不在我們，而是他們，國民黨不該把他們的事，放在一個愛護國民黨、幫國民黨的人身上來扛十字架。」「難道要用莫須有的罪名把我詹某人拒絕在國民黨之外？這對我是人格侮辱，等於說我背叛國民黨。」

詹說，這是本黨所有的人白紙黑字說的，在哪裡發生的、造成的，奇美醫院沒能力回答，一般你到成大醫院驗傷，也只會說哪裡有傷，也沒辦法告訴你的傷怎麼來的。

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