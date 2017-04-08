319遭疑 詹啟賢嘆：阿扁的傷好了、我的還沒好
〔記者蔡文居／台南報導〕前國民黨副主席、前奇美醫院院長詹啟賢參選國民黨主席，今天下午到台南眷村改建的大林新城與住戶座談。一名住戶以319槍擊案，質問詹啟賢說，「阿扁2顆子彈是真的還是假的？槍傷還是刀槍？為何不送成醫而送奇美？我們都一直很懷疑？」
詹啟賢有備而來，他馬上拿出當年319槍擊事件真相調查特別委員會所做的「319槍擊事件總結報告」，還搭配解說小看板，逐一說明。他感嘆說，「阿扁13年前的傷已經好了，而我的還沒好，我的傷還沒好啊！」「我平常不特別談，但知道常會被問到這個，而不得不把這個做好，而這也不是我自己寫的啊！」
詹啟賢拿出報告，並請到場的奇美醫院319團隊站出來給大家看，他說，「這些人都作假嗎？作假今天還能在這裡嗎？」包括為何送奇美醫院、槍傷還是刀槍，甚至陳文茜的「奇美小護士事件」報告中也找到相關當事人說明純屬誤解。
詹強調，真調會委員會的主任委員是國民黨法務部長王清峰、羅瑩雪等人。以國民黨為主的真相調查委員會報告，把疑點都說明了。
詹啟賢並請大林新城主委及里長代為唸出報告的內容。他說，為何送奇美？真調會把所有人找來問，地圖也做了。「當初的待衛長陳再福說，我決定緊急送奇美未向總統請示」，「（阿扁）隨扈醫生簡雄飛接到陳再福通知後，決定送醫，距離最近的醫院就是奇美醫院。」
詹說，這報告中可以看出，陳水扁的傷口到奇美醫院之前已經存在。「槍傷難道是我詹啟賢開的？」
詹啟賢說，319槍擊事件如果有事，「問題不在我們，而是他們，國民黨不該把他們的事，放在一個愛護國民黨、幫國民黨的人身上來扛十字架。」「難道要用莫須有的罪名把我詹某人拒絕在國民黨之外？這對我是人格侮辱，等於說我背叛國民黨。」
詹說，這是本黨所有的人白紙黑字說的，在哪裡發生的、造成的，奇美醫院沒能力回答，一般你到成大醫院驗傷，也只會說哪裡有傷，也沒辦法告訴你的傷怎麼來的。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
- MLB》陳偉殷敲安了！避免刷新大聯盟紀錄（影音）
- 敘利亞遭轟炸後慘狀！ 飛彈繞過掩體精準攻擊
- 員林高中校慶 台積電技術處長攜泛黄學生證返校
- 梧棲漁港碼頭平台將拆? 漁業署挨批
- 公車廣告貼這個 民眾驚呼「我的老天鵝啊！」
- 少女喝酒被外婆慘罵 開窗跳樓被警救下
- 自由廣場》台灣不是餐桌上的菜
- 南韓大選 安哲秀直追文在寅
- 福爾摩沙盃全國太極拳賽 近千武林高手墾丁較勁
- MLB》首安+優質先發 陳偉殷繳生涯最棒開季（影音）
- 好市多「百億店王」在這！總部重視將再開一間
- 美59枚戰斧 轟炸敘利亞
- 保健》預防腦中風 專家說更要做到這些…
- 汽車考照路考含道路駕駛 5月1日正式上路
- 【微小說】小人
- 北流籌備主任 演唱會導演丁度嵐出馬
- 毛加恩簡浩 雙帥賞AP─毛成交2億房產 心動挑錶 簡讚陶瓷錶圈前衛
- 你中獎了嗎？嘉縣首張公用事業電子發票百萬獎開出
- 苗縣龍舟賽南北開划 頭屋、竹南日期錯開
- 走捷徑路不熟 婦人騎車摔落5米深河床
- MLB》陳偉殷投打太carry 馬林魚隊友讚不絕口
- 國3北上樹林段胖卡火燒車 車主差點葬身火窟
- 疑修水塔失足 7旬翁命危送醫
- 中區高中美術班術科測驗 締造零違規紀錄
- 洪總調度急轉彎 猿「威」風8連勝
- 自由廣場》文化民主力 遺址趕廟公
- 韓遊覽車火燒車 台團人員均安、明繼續行程
- 中壢國小日式宿舍 「修舊如舊」創新生
- NBA》沒有模仿朗佐 詹皇：我15歲就這樣投球（影音）
- 藍營質疑幼兒園學費凍漲 桃市府：並無遺漏
- 19歲模特兒新星化身台灣之光 《名模生死鬥》展超模潛力
- 小龍女病況傳好轉 吳綺莉卻再到警署報到
- 中正紀念堂周邊限高放寬 民：跟沒有一樣
- 300年前「台灣蕃社圖」 變成3D立體影片
- 中職》右手臂曾斷過 「蛋堡」為獅隊成功開球
- 春風遭加告恐嚇 家人被改告殺人未遂
- 竹市動物園「請假」再生 推系列活動
- 6度轟破30分 打爆Kobe最經典
- Akemi天天見錦榮 還不認交往
- 自由廣場》當「柯政」只剩下北門...
標題：319遭疑 詹啟賢嘆：阿扁的傷好了、我的還沒好
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email