川習會 吳敦義：希望台灣不會成為兩國的籌碼

2017-04-08 18:40

〔記者王捷／台南報導〕前副總統吳敦義今日到台南，南下替國民黨主席選戰固樁，由於吳敦義還有前副總統身分，因此比起其他候選人還要大陣仗，從頭到尾都有警方維安，在會場上除了講述自己在的經歷與想執行的理念外，會後吳敦義首度對外針對「川習會」表示意見，他說，兩個強國組成的新大國關係，希望台灣不會成為任何一方的籌碼，這是新政府該注意的事。

吳敦義說，美國是世界排行第一，中國無論是經濟、國防也很強，所以無論是「川習會」也好，還是說成「習川會」也好，一定要高度重視這個問題，希望不要把台灣，變成兩個新大國關係當中，作為哪一邊的籌碼，如果台灣成為籌碼，就會讓台灣「中華民國」的意義有威脅跟受傷。

另外，吳敦義說，蔡政府除了關注兩個大國的關係外，還要對國防做全面的檢討、考量，才不會顧此失彼。

對於兩岸關係的發展，吳敦義說，他還是一樣，不管說是「統」、還是「獨」，都不是兩岸現在可以接受的，只有1992年，雙方達成的92共識，一中各表的92共識才是雙方能夠接受的，這個共識，是經過雙方最高領導階層換文協議過的，而且是我方提、對方同意的換文，這才能保障中華民國的尊嚴，也能維護兩岸發展，這個92共識，值得蔡政府做慎重考量。