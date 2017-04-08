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川習會未談台灣問題 郝龍斌：自己國家自己救

2017-04-08  18:07

〔記者周敏鴻／桃園報導〕中國國民黨主席候選人郝龍斌，下午前往桃園市中壢區龍安里集會所，舉辦「縣市巡迴政見座談會」，他強調，川習會不談一中原則、台灣問題，但蔡英文不該一聲都不吭！

郝龍斌說，川習會登場，他與胡志強討論時，胡志強認為「川習會絕對不會談一中原則與台灣問題，因為中國認為這是『當然』，就不會提，以免被做生意出生的川普當成籌碼」。

「習近平沒提台灣問題，但蔡英文要提啊！」郝龍斌認為，當初川蔡熱線，講得跟真的一樣，覺得美國可以作為我國的後盾，進口核災區食品日本就會幫我們的忙，怎麼現在她一聲都不吭。她以為她不講話，人家就不會注意到她、台灣就不會變成棋子或籌碼！

郝龍斌強調，「自己國家自己救」，國民黨要堅定地支持認同九二共識、一中各表，大破大立，讓黨員有榮譽感，讓民眾有認同感，才能重返執政，讓兩岸關係穩定，帶領台灣經濟發展。

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  • 中國國民黨主席候選人郝龍斌（中）在桃園市中壢區舉辦「縣市巡迴政見座談會」。（記者周敏鴻攝）

    中國國民黨主席候選人郝龍斌（中）在桃園市中壢區舉辦「縣市巡迴政見座談會」。（記者周敏鴻攝）

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