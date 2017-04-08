川習會落幕 江啟臣：美中互動對台灣不見得是壞事

2017-04-08 18:19

〔即時新聞／綜合報導〕「川習會」今天落幕，兩國就美中貿易關係、北韓核武計畫等議題達成初步共識，但卻沒有提到「一中政策」和台灣問題。不過國民黨立委江啟臣認為，這樣對台灣不見得是壞事。

綜合報導指出，江啟臣今天表示，川習會雖沒提及台灣，但川習會的意義是在於川普答應回訪中國進行國是訪問。也就是說川習下次在中國見面時，雙方都能帶一些比本次更加實質的協議內容回到自己的國家。

江啟臣認為，未來美中關係將傾向以對話與會議方式解決矛盾，包括北韓議題。他因此認為，單方片面制裁和報復的可能性也相對降低，這樣的發展對台灣不見得是壞事，只是川習會後的兩岸關係，依然脫離不了美中間較勁的影響。