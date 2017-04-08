美欲斬首金正恩 外交學者：習近平人馬支持解決後患

2017-04-08 17:17

［記者陳鈺馥／台北報導］中國國家主席習近平與美國總統川普進行元首高峰會，還特別帶著中國人民解放軍參謀長房峰輝赴美，台師大政研所教授范世平今日受訪表示，美國計畫斬首北韓領導人金正恩，就看中國願不願意合作。

范世平指出，習近平對於北韓問題和金正男被暗殺事件，一直以來採取相對低調態度，對習而言，目前最重要是十九大國內事務，對外則是維持穩定。

范世平說，美國在習近平訪美期間攻打敘利亞，乃在告知中國，美方有能力攻打軍事設施，更不會造成平民傷亡，北韓問題上也有辦法如此。

范認為，若習近平管不住金正恩的話，屆時美國就會進行斬首行動，這讓習近平要去思考，究竟要配合美國行動，或者繼續放任北韓。

范提及，中國內部對於如何處理北韓問題，正反意見相當對立，以習近平為主人馬認為，要把金正恩這個後患給解決掉。

他指出，但江澤民派系的人是支持金正恩，認為不要斬首金正恩，畢竟中朝兩國有其歷史淵源，中共內部目前對於是否要與美國合作，仍有很大不同意見。