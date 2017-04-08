去蔣化 吳敦義：國民黨太弱 綠營才敢這樣

2017-04-08 17:40

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席參選人吳敦義今談到民進黨去蔣化時，直言「我已經快受不了了」；他表示，若非國民黨太弱，綠營哪敢這樣。

《聯合報》報導，吳敦義今下午至台南北區長榮里、南區大恩里座談拜票，被問到民進黨去蔣化的議題，他相當激動地說「我已經快受不了了」，老蔣對於歷史有諸多貢獻，包括台灣光復、三七五減租、實施6年國教至9年國教，以及將故宮國寶護送抵台等，這些都不容抹滅，因此怎可隨便去蔣化。

吳敦義坦言，現在要不是因為國民黨太弱，民進黨才敢這麼做，他也藉機喊話，藍營一定要重新振作起來，選出能帶領黨重返執政的黨主席。