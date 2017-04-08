吳敦義嘉市拜票 批評蔡政府的改革
2017-04-08 16:24
〔記者王善嬿／嘉市報導〕國民黨黨主席參選人吳敦義，今上午先後前往眷村改建的經國新城、精忠新城，跟里民、資深黨員拜票請託，他自我推薦過去擔任行政院長、國民黨秘書長的政績，批評蔡政府推動一例一休、年金改革等反造成對立、不公義現象，引發新、舊世代對立。
他今自我推薦從南到北的行政經歷，包括擔任行政院長時，台灣經濟成長率高達10.63%等政績，擔任國民黨秘書長時立委共有113席，國民黨就拿81席，向里民、黨員懇託讓他當選黨主席，幫助國民黨重返執政，讓中華民國發熱發光，重新找回國民黨尊嚴。
他還說，任何政府都要促進社會和諧，不像蔡政府推動如一例一休，讓勞資都埋怨、對立，他認為要尊重所有對國家有貢獻的人，包括軍公教警消、農民及勞工，讓他們有尊嚴的退休生活，才是符合公義的改革。
今天經國新城、精忠新城兩場座談會，每場有近200人到場，前市議員、嘉義市退伍軍人協會理事長陳文齡，以及嘉市婦女會理事長李淑娟等人站台力挺。
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