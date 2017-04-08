反華榮市場蓋公宅 居民盼打造社區立體公園
〔記者黃建豪／台北報導〕台北市士林區華榮市場三年前被認定為海砂屋，市政府規劃重建地上11層的公共住宅大樓，供都市更新案的中繼住宅使用。但在地居民擔心，蓋成大樓將使交通更為壅塞，且破壞視覺景觀，訴求取消興建大量體公宅，改為融合超市、圖書館，公園綠地並增加公共設施的社區立體公園，甚至募集700多份聯署書，向台北市長柯文哲陳情。但都市更新處表示，興建公宅有利推動士林區整理更新，且設計上已經同意下降量體，並不會衝擊到當地交通，居民的意見會在公聽會上，持續與居民溝通。
華榮市場曾是電影總舖師音樂錄影帶的拍攝地點，現況為全聯超市與市立圖書館，但周邊巷弄狹窄，對於市府規劃華榮市場大樓公辦都更案，甚至稱此為士林再生計畫的發動引擎一事，在地居民不以為然。居權會召集人于翠玲表示，士林再生計畫只是拆掉該棟海砂屋危樓，另外蓋起一棟的水泥大樓，還誇口說這是領頭羊，根本是騙三歲小孩的把戲。
于翠玲說，由於都更基地週圍聯外巷道都很狹窄，形同「袋地」，如果新增過多住戶，恐怕造成交通擁擠，並有消防公安問題，此外，視覺景觀衝擊、日照影等都是問題。于翠玲說，社會住宅立意良善、社區居民並不反對，但反對目前規畫社會住宅共122戶，預計增加350人，袋地無法承受這麼多人車湧入。
社區居民周佳君建議，因為反對目前市府計劃，所以居民們組成華榮居權會，上個月底已將706份聯署遞寄送柯文哲，希望官員美稱的士林再生計畫發動引擎，不要又只是一棟水泥建築，而是在涵容公共設施的前提下，將公園綠地、「福德洋圳」歷史意象納入規劃，打造台灣第一座社區立體公園，歷史再生與文化再生，才能讓士林再生，共創官民雙贏。
都市更新處回應，居民的聯署他們已經看到，但這塊地本身是市場用地，因為是老舊社區，又是海砂屋，所以重建刻不容緩，重建後會保留超市和圖書館部分，並新增托嬰、托老等社福機構，剩下的空間才拿來做公宅，而這樣的老舊社區，普遍存在巷道狹窄問題，為了降低降體，已經取消重建時的獎勵容積申請，若按照都市計畫規定重建，車子還是可以進來，更重要是能提升居民的生活品質與安全。
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