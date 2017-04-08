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陸航601旅營區開放 1655人搶看阿帕契直升機

2017-04-08  14:35

〔記者羅添斌／台北報導〕陸軍航空601旅今日辦理常態性營區開放活動，共有1655位來賓前往參觀，民眾爭相在AH-64E阿帕契攻擊直升機前合影留念，還有穿著指揮官字樣的超萌小朋友也開心亮相。

陸軍司令部表示，此次「常態性營區開放」共陳展AH-64E阿帕契攻擊直昇機、OH-58D戰搜直昇機、UH-1H通用直昇機，以及特戰6人小組與突擊車等裝備和人員，使參訪民眾享有一場豐富的「全民國防知性之旅」。

陸航601旅表示，此次參訪計有11個團體共1,655人，希望藉營區開放，展現國軍新一代兵力於國人眼前，以凝聚向心，進而支持國防、支持國軍，更歡迎有志青年能夠投身軍旅，共同擔負保國衛民之重責。

陸航601旅指出，「常態性營區開放」參訪團體採公函書面方式提出申請，並於每月20日前截止收件，秉持公平、公正之原則，按申請流程排入次月參訪順序，並由專人專責通知申訪團體參訪時間。

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  • 穿著繡有「指揮官」字樣迷彩服的小小指揮官，在阿帕契直升機前亮相。（軍聞社提供）

    穿著繡有「指揮官」字樣迷彩服的小小指揮官，在阿帕契直升機前亮相。（軍聞社提供）

  • 601旅營區開放，吸引民眾爭看阿帕契直升機。（軍聞社提供）

    601旅營區開放，吸引民眾爭看阿帕契直升機。（軍聞社提供）

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相關關鍵字： 601旅 AH-64E攻擊直升機 阿帕契攻擊直升機 陸軍601旅
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