挺婚姻平權遭罷免 黃國昌：立場不會動搖
2017-04-08 14:36
〔即時新聞／綜合報導〕時代力量立委黃國昌因支持婚姻平權修法，遭選區內民眾發起罷免，並在日前通過第一階段連署。但黃國昌對此表示，他支持婚姻平權的立場不會有所動搖。
根據《聯合報》報導，發動罷免的「北北基安定力量聯盟」，再度於今日舉辦號召活動，批評黃國昌在選前未對同婚表態，選上後才主張支持婚姻平權，認為遭到欺騙。
黃國昌表示，其實他在選前，就在公民團體的要求下對婚姻平權的立場表態，如今面對罷免行動，黃強調，他支持婚姻平權的堅持不會有所動搖，認為各界應多多溝通對話，避免散佈錯誤的資訊和歧視性的謊言。
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