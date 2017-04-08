| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

挺婚姻平權遭罷免 黃國昌：立場不會動搖

2017-04-08  14:36

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量立委黃國昌因支持婚姻平權修法，遭選區內民眾發起罷免，並在日前通過第一階段連署。但黃國昌對此表示，他支持婚姻平權的立場不會有所動搖。

根據《聯合報》報導，發動罷免的「北北基安定力量聯盟」，再度於今日舉辦號召活動，批評黃國昌在選前未對同婚表態，選上後才主張支持婚姻平權，認為遭到欺騙。

黃國昌表示，其實他在選前，就在公民團體的要求下對婚姻平權的立場表態，如今面對罷免行動，黃強調，他支持婚姻平權的堅持不會有所動搖，認為各界應多多溝通對話，避免散佈錯誤的資訊和歧視性的謊言。

廣告
  • 黃國昌表示，支持婚姻平權的立場不會動搖。（資料照，記者簡榮豐攝）

    黃國昌表示，支持婚姻平權的立場不會動搖。（資料照，記者簡榮豐攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 婚姻平權 時代力量 罷免 黃國昌
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
✧松阪豬義大利麵✧
太萌啦！貓咪壽司捲
✧日式巧克力戚風✧
鹽酥雞自己在家做！
轉寄

標題：挺婚姻平權遭罷免 黃國昌：立場不會動搖


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月8日‧星期六‧丁酉年三月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.