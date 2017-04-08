川習會對台沒失分 學者：形式大於實質成果
2017-04-08 11:58
〔記者陳鈺馥／台北報導〕兩岸政策協會今舉行「川習會後的美中台三邊關係」座談會，與會的國際關係學者皆認為，川習會對台灣沒有失分，雙方元首會面是形式意義大於實質成果。
台灣師範大學政治學研究所教授范世平表示，川習會最讓大家最意外的事，美國選在習近平到訪第一晚對敘利亞發動攻擊，川普目的是要讓中國難堪，因為習近平過去反對出兵敘利亞。
范世平指出，「川習會對台灣而言沒有失分」，會中完全沒有提及台灣，沒有被拿出來講就是最好，美方會前更三度重申台灣關係法，堅持一貫立場及對台六項保證。
中興大學國際政治學研究所教授蔡明彥則表示，川習會是形式意義大於實質成果，形式上兩位領導人在最短時間見面，營造了友好氣氛，但沒有任何具體成果，也沒有發表聯合聲明，會後連聯合記者會都沒有，內容上非常陽春。
警察大學國境警察學系助理教授王智盛說，習近平是贏了裡子，有達成他所要的目標，讓川普承諾今年內訪問中國，此外台灣問題沒有特別被提及，相信蔡英文政府與美國做了很多溝通和互動，在中美互動中，民進黨政府還是有能力維持台灣利益。
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