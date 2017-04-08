| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

放寬中正紀念堂「絕對高度」？ 柯：會放寬但不能無限制

2017-04-08  11:04

〔記者沈佩瑤／台北報導〕中正紀念堂周邊限高遭當地里長痛批影響地方發展，台北市長柯文哲今表示，市府態度是傾向要放寬，但也不能無限制，至少多少就交給都市計畫委員會處理。

柯文哲今到內湖焚化廠，替環保盃暨世大運宣傳桌球聯宜賽開球。由於中正紀念堂研擬放寬周邊限高，從現行五十三公尺放寬至六十五公尺，都發局昨晚召開說明會聽取里民意見，但里民藉機狠酸市府，放寬十二公尺是含屋突的「絕對高度」，計算該處九公尺屋突，實際只放寬三公尺，有跟沒有一樣。新營里長何國榮更痛批，中正紀念堂周邊雖是市中心精華地，卻因有限高影響都市更新，總是被中國遊客看笑話，根本是「黃金貧民窟」。

會後受訪時，柯指市府的態度是傾向放寬高度，但也不能無限制，最近會送進都市計畫委員會中討論。

另外，南機場日前發生火災，一把火又燒出都更議題。對此，柯文哲則說，目前應該是蘭州優先啦，做成功才會轉過來處理南機場。

廣告
  • 中正紀念堂周邊限高遭當地里長痛批影響地方發展，台北市長柯文哲今表示，市府態度是傾向要放寬，但也不能無限制，至少多少就交給都市計畫委員會處理。（記者方賓照攝）

    中正紀念堂周邊限高遭當地里長痛批影響地方發展，台北市長柯文哲今表示，市府態度是傾向要放寬，但也不能無限制，至少多少就交給都市計畫委員會處理。（記者方賓照攝）

  • 中正紀念堂周邊限高遭當地里長痛批影響地方發展，台北市長柯文哲今表示，市府態度是傾向要放寬，但也不能無限制，至少多少就交給都市計畫委員會處理。（記者沈佩瑤攝）

    中正紀念堂周邊限高遭當地里長痛批影響地方發展，台北市長柯文哲今表示，市府態度是傾向要放寬，但也不能無限制，至少多少就交給都市計畫委員會處理。（記者沈佩瑤攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中正紀念堂 限高
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
✧松阪豬義大利麵✧
太萌啦！貓咪壽司捲
✧日式巧克力戚風✧
鹽酥雞自己在家做！
轉寄

標題：放寬中正紀念堂「絕對高度」？ 柯：會放寬但不能無限制


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月8日‧星期六‧丁酉年三月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.