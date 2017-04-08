放寬中正紀念堂「絕對高度」？ 柯：會放寬但不能無限制

2017-04-08 11:04

〔記者沈佩瑤／台北報導〕中正紀念堂周邊限高遭當地里長痛批影響地方發展，台北市長柯文哲今表示，市府態度是傾向要放寬，但也不能無限制，至少多少就交給都市計畫委員會處理。

柯文哲今到內湖焚化廠，替環保盃暨世大運宣傳桌球聯宜賽開球。由於中正紀念堂研擬放寬周邊限高，從現行五十三公尺放寬至六十五公尺，都發局昨晚召開說明會聽取里民意見，但里民藉機狠酸市府，放寬十二公尺是含屋突的「絕對高度」，計算該處九公尺屋突，實際只放寬三公尺，有跟沒有一樣。新營里長何國榮更痛批，中正紀念堂周邊雖是市中心精華地，卻因有限高影響都市更新，總是被中國遊客看笑話，根本是「黃金貧民窟」。

會後受訪時，柯指市府的態度是傾向放寬高度，但也不能無限制，最近會送進都市計畫委員會中討論。

另外，南機場日前發生火災，一把火又燒出都更議題。對此，柯文哲則說，目前應該是蘭州優先啦，做成功才會轉過來處理南機場。