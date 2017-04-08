為宣傳世大運拚命 柯P：我最怕游泳！

柯文哲說，他最怕游泳！（記者方賓照攝）

2017-04-08 10:26

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲賣力宣傳世大運，繼昨天下海試跑台北田徑場，今則和桌球奧運國手江宏傑對打，替環保盃暨世大運宣傳桌球聯誼賽開球。會後受訪時，柯笑稱，真可怕，每次都不事先跟他說要做什麼，「來都臨時看，哇，一下跑步一下要幹嘛。」至於接下來要挑戰什麼體育項目，要看體育局安排，但他最怕游泳！

台北世大運將在今年8月登場，柯文哲也為宣傳世大運而賣力體驗各大運動項目，從棒球、跑步到今天的桌球。不過，昨天試跑剛整修完成的台北田徑場時，柯卻在起跑時便因為重心不穩，摔了個狗吃屎，現場工作人員瞬間嚇傻，而這驚天一撲，也讓柯攻佔各大新聞版面。

對此，柯文哲今則頻頻說丟臉，「哎唷那也不是多好的行銷啊！」但也自嘲，這叫週末被娛樂，大家高興就好。

會後受訪時，現場媒體問柯文哲，接下來還會挑戰什麼項目？柯表示，他也不曉得，要看體育局怎麼排，他最怕游泳，上次去看水球就覺得還好沒有叫他下水。