打桌球被提醒不要再跌倒 柯：週末娛樂高興就好

2017-04-08 10:17

〔記者沈佩瑤／台北報導〕昨天驚天一跌之後，台北市長柯文哲今出席環保盃暨世大運宣傳桌球聯誼賽，並和人氣桌球選手江宏傑對打開球。現場不少媒體關心柯昨天傷勢，柯笑著反問媒體，有沒有聞到沙隆巴斯的味道？還說太座陳佩琪幫他貼了好幾塊。對於自己引發的「P圖大賽」，柯苦笑表示，這叫週末被娛樂，還好啦，大家高興就好。

柯文哲今一早到內湖焚化廠，為106年度環保盃暨世大運宣傳桌球聯誼賽開球。由於昨下海試跑台北田徑場時，因為重心不穩而跌跤，「仆街」畫面還引發網路上P圖熱潮；今天再度挑戰桌球，一旁的台北市議員高嘉瑜不斷提醒市長，「不要再跌倒囉！」揶揄發言也讓柯笑場，謙稱自己不會打、連拍子都不會拿，待會打一球就好。

等到正式上場，柯文哲倒是老神在在的和江宏傑你來我往，對打了一兩回才收手，事後也獲江宏傑稱讚，市長表現很好，不像沒打過的人，還給市長打了8、90分的高分。

會後受訪時，柯笑問現場媒體有沒有聞到沙隆巴斯的味道，坦言老婆幫他貼了好幾塊，還笑稱自己家就兩個西醫了，何必去看中醫。對於自己引發的「P圖大賽」，柯苦笑表示，這叫週末被娛樂，還好啦，大家高興就好。