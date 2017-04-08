桌球打得比跑步好 柯P：有先和江宏傑在房間裡...
2017-04-08 10:17
「106年度環保盃暨世大運宣傳桌球聯誼賽」8日在台北舉行，台北市長柯文哲、桌球國手江宏傑應邀出席，並為比賽開球。（記者方賓照攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲與桌球國手江宏傑，兩人今日出席「106年度環保盃暨世大運宣傳桌球聯誼賽」，除了為比賽開球，柯P也下場和江宏傑打桌球，表現得似乎比昨天跑步大跌倒還要好。對此柯P笑稱，剛剛有先在房間和江宏傑套招。
據《壹新聞》報導，柯文哲被問到今天來之前有沒有練習？他聞言後馬上抱怨，「沒有啊，真可怕！每次都不事先跟我講，一下跑步一下要幹什麼。」至於柯P打桌球似乎有模有樣，和跑步「仆街」的糗樣不同，他則坦言有找江宏傑討教，兩人先在房間裡套招。
江宏傑則表示，柯文哲真的很謙虛，因為柯P事前說自己完全不會打，結果也跟他對打了蠻多顆的，不會說是完全不會，他給柯文哲的桌球表現打出80、90分左右的分數。
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