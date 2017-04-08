在跑道上大跌倒 柯文哲：身體有很多瘀青

台北市長柯文哲昨日視察台北田徑場工程，試跑田徑場跑道時，不慎跌倒。（資料照，記者方賓照攝）

2017-04-08 10:03

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲昨日在台北田徑場試跑時不慎跌倒，「仆街」的姿勢引起網友騷動，事後他雖然一度幽默地說跑道不錯、很有彈性，但柯P今日透露，其實跌倒後他的身體有很多瘀青。

據《壹新聞》報導，柯P表示，他昨天回家後就請妻子陳佩琪幫他貼了很多貼布，他也感嘆自己實在是太糗了。對於網友們紛紛將他的跌倒照片P圖修改，柯文哲則大方地說，讓大家笑笑就好。