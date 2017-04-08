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拿掉中國？ 與國民黨合作 時代力量開7條件

時力黨部發言人李兆立。（資料照，記者楊淳卉攝）

2017-04-08  10:01

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席洪秀柱因指時代力量黨主席黃國昌「支持日本核食進口」遭黃提告，兩人唇槍舌戰。對此，時代力量發言人李兆立幽默表示，若國民黨符合7條件，便可合作。

李兆立在臉書表示，若國民黨符合7條件便可合作，包括：

1.將不當黨產全數捐回。

2.拋開蔣家神主牌。

3.放棄九二共識，拿掉「中國」國民黨。

4.全力支持憲政改革及國家正常化。

5.國會理性監督而非膝反射式杯葛。

6.徹底學會使用Google。

7.別再發出中二幻想新聞稿。

李兆立表示，若真能做到上述條件，就會好好考慮讓國民黨重回反對黨行列，一起為進步改革而努力。

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