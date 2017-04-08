言論自由日 賴清德：民主自由深耕土地
2017-04-08 00:13
〔記者洪瑞琴／台南報導〕4月7日是鄭南榕先生為爭取言論自由而殉道的日子，台南在2012年，將這天訂定為「言論自由日」，去年行政院也將這天訂為國定紀念日，市長賴清德PO臉文表示，將民主與自由的價值深植於教育和生活，世代傳承，牢牢的生根在這塊土地上、在人民的心中。
今年台南以「呼吸·自由」為主題，規劃一系列活動，透過藝術創作，傳達鄭南榕追求言論自由的意志，並從整體人權環境的意義上再次省思。也藉此活動提醒，持續守護言論自由的價值，讓台灣成為一個100%自由的國家，呼吸自由的基本人權。
賴清德為活動宣傳，有許多正在為民主台灣一起打拼的朋友，紛紛舉辦不同主題的藝文活動。今日，在台南市的拾壹庫展演空間（台南市北門路30號），有一場火氣音樂FIRE ON MUSIC主辦，鄭南榕基金會協辦的「透明主張演唱會」，邀請各位市民朋友一起來共襄盛舉，聆聽新世代的主張。
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