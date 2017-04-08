美眾議員提決議案 促美台簽訂貿易協定

美國多位眾議員提出271號決議案，希望促成川普政府與台灣簽訂美台雙邊貿易協定，圖為美國國會大廈外觀。（路透）

2017-04-08 00:30

〔記者曹郁芬／馬拉阿歌7日報導〕美國眾議院的亞太小組主席泰德約霍、眾議院外交委員會主席羅伊斯、蘿絲蕾婷娜、迪亞茲-巴拉特等多位議員6日提出271號決議案，希望藉此促成川普政府與台灣簽訂美台雙邊貿易協定。

台灣人公共事務會（FAPA）今天在新聞稿中指出，這項決議案的結論說，眾議院「鼓勵美國貿易代表開始與台灣談雙邊貿易協定。」

新聞稿表示，自從台灣在2002年的一月1日成為世界貿易組織的會員國後，加上美國又是世界貿易組織長期的會員，幫台灣打開了一扇進入其它世界貿易組織的門。

早在2006年，美國參、眾兩院就呼籲美台簽署自由貿易協定。當時眾議員安德魯斯及參議員凱爾曾提案表示「美國總統應當視美台自由貿易協定為美國與別國討論自由貿易協定的優先協定。」

台灣人公共事務會會長陳正義表示，一個美台雙邊貿易協定，將會解放台灣目前在中國經濟的纏束下，這同時也是中國對台灣施行統戰的一種非武力工具。如果美國行使他的領導權力然後和台灣簽下雙邊貿易協定，其他類似的民主國家也會遵循。