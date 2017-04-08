美眾議員提決議案 促美台簽訂貿易協定
2017-04-08 00:30
美國多位眾議員提出271號決議案，希望促成川普政府與台灣簽訂美台雙邊貿易協定，圖為美國國會大廈外觀。（路透）
〔記者曹郁芬／馬拉阿歌7日報導〕美國眾議院的亞太小組主席泰德約霍、眾議院外交委員會主席羅伊斯、蘿絲蕾婷娜、迪亞茲-巴拉特等多位議員6日提出271號決議案，希望藉此促成川普政府與台灣簽訂美台雙邊貿易協定。
台灣人公共事務會（FAPA）今天在新聞稿中指出，這項決議案的結論說，眾議院「鼓勵美國貿易代表開始與台灣談雙邊貿易協定。」
新聞稿表示，自從台灣在2002年的一月1日成為世界貿易組織的會員國後，加上美國又是世界貿易組織長期的會員，幫台灣打開了一扇進入其它世界貿易組織的門。
早在2006年，美國參、眾兩院就呼籲美台簽署自由貿易協定。當時眾議員安德魯斯及參議員凱爾曾提案表示「美國總統應當視美台自由貿易協定為美國與別國討論自由貿易協定的優先協定。」
台灣人公共事務會會長陳正義表示，一個美台雙邊貿易協定，將會解放台灣目前在中國經濟的纏束下，這同時也是中國對台灣施行統戰的一種非武力工具。如果美國行使他的領導權力然後和台灣簽下雙邊貿易協定，其他類似的民主國家也會遵循。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 「百分百言論自由」 葉菊蘭︰鄭南榕理論核心 就是台灣獨立
- 言論自由日 台南這家小店超級「獨」
- 美眾議員提決議案 促美台簽訂貿易協定
- 言論自由日 賴清德：民主自由深耕土地
- 經部︰打造智慧機械產業 揮軍新南向
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 官二代涉虐死學生// 四川民怒 中國武力鎮壓
- 討債男指控不成被起底 村民：這種人還想選村長
- 老公住院400天 瓊瑤嘆殘忍的最終路
- 凱旋三號擱淺 乘客批：案發3小時，船公司未聞問
- 證券行情表、證券表格
- 未爆煙火 沖回沙灘引虛驚
- 大甲媽遶境 空污峰值減半
- 台北》最快明年起 超商塑膠袋「可當垃圾袋」
- 養出4個公務員子女 不識字的佃農獲選模範母親
- 韓星捲入性侵案才獲清白 又確診大腸癌第三期
- 中職Live》兄弟單場4轟煙火秀 中止近期5連敗
- Maker夢想行動教室 50偏校優先預約
- 嘴唇突冒黑斑點 當心瘜肉轉成癌
- 嘴歪眼斜又抽搐 港女來台救面子
- 自由廣場》校歌只能唱文言中文？
- 蔡英文二哥 已出清浩鼎持股
- IKEA競技場 怪傑設計師不設限
- 曲冰遺址旁整地 投縣要求停工
- 中路風禾公園公設 鄭文燦批不及格
- 瞎密！邵雨薇爆小樂超愛她
- 三峽碳中和樂園種電 打造生態綠能園區
- 川習晚宴期間 川普下達攻擊敘利亞指令
- 桃園農博硬體快搞定 22日起試營運
- 算命須摸她大腿 性騷無罪要反告
- 自由廣場》上海看不到的四川少年
- 台積電評估設廠 台水：可增水12.5萬噸
- 幸福學堂開學 屏市長輩樂學習
- MLB》英砲轉隊後適應沒問題 總仔卻還是覺得有點怪？
- 顏炳立︰房市偶見冬天陽光 尚未觸底
- 台灣這樣監控川習會
- 城隍廟開門 驚見男子持槍倒臥血泊身亡
- 35個社區新亮點 明起秀成果
- 瑞典首都傳卡車衝撞人群 至少3人死亡
- 年省八億利息 軍公教退休金明年起改月領
- 豐原富陽路施工 8日起封路2天
- 許孟哲出征世界冰球錦標賽！ 曝「自付機票、無醫護人員」
- 苗栗公館浪漫客庄 邀千人擠福菜
- 替代役助長照 衛福部：可行性較高
- 台北》路口防「撞」況 設「望左望右」標字
- 「美國無法再當旁觀者」 川普回應敘利亞行動
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：美眾議員提決議案 促美台簽訂貿易協定
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分